Новосибирец погасил долг по алиментам, чтобы не сесть за решетку

43-летний житель Искитима полностью погасил долг по алиментам, чтобы не сесть в камеру по административному задержанию. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.