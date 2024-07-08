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Сын

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2024
Новосибирский актер Павел Прилучный привел на съемки сына
Актёр из Новосибирска Павел Прилучный вновь восхитил поклонников, демонстрируя семейную идиллию, которая, кажется, более гармонична, чем в его первом браке.
8 июля, 13:09
Мать из Новосибирска отказалась от недееспособного сына, спустя 38 лет
В Новосибирске опека вынудила мать отказаться от недееспособного взрослого сына, сообщила женщина.
2 мая, 02:53
Инвалида отгородили ширмой в госучреждении. Прокуратура проводит проверку
3 апреля, 05:29
Новосибирец погасил долг по алиментам, чтобы не сесть за решетку
43-летний житель Искитима полностью погасил долг по алиментам, чтобы не сесть в камеру по административному задержанию. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.
5 февраля, 03:38
2023
День сыновей 2023 в России: не забыть поздравить любимых мальчиков в ноябре
22 ноября 2023, 00:47
«Это не поэзия»: поэты Новосибирска о стишке, за который мать дала сыну пощечину
15 февраля 2023, 13:11
2022
Новосибирец в пьяном угаре зарезал мать
Житель Ордынского района Новосибирской области задержан по подозрению в убийстве матери, по предварительной информации, сын зарезал родительницу, перебрав со спиртным.
14 ноября 2022, 08:01

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