Новосибирский актер Павел Прилучный привел на съемки сына

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Недавно Прилучный взял своего младшего сына Микаэля на съемочную площадку. Мальчика одели в стильный темный костюм с принтом, и он с интересом провел время в трейлере отца. Павел предложил Микаэлю попробовать чай, заверив, что напиток вкусный. Во время съемок сериала «Жизнь по вызову» актёр нёс малыша на руках, одновременно занимаясь с гантелями.
На съемочной площадке позже появилась и супруга Павла, Зепюр Брутян. Её естественная улыбка отражала счастье. Гримеры изменили облик актера, добавив ему усы, что вызвало у Микаэля неподдельный интерес. «Ты такой красивый, папа!» — сказала Зепюр, на что Павел скромно ответил: «Нет». Хотя Микаэль уже ходит самостоятельно, Павел все равно держал его за руку.
Микаэль сидел рядом с камерой, знакомился с другими актёрами и их питомцами. «Знакомлю потихоньку с творчеством», — подписал видео Прилучный. Зепюр трогательно прокомментировала ролик: «Как же я вас люблю».
Поклонники пары оставили множество теплых комментариев. Однако некоторые подписчики всё же задаются вопросом, почему пара скрывает лицо ребёнка даже после крестин.