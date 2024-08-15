Видео . Никита Кологривый на спорткаре пристал к пенсионерке с тяжелыми сумками

Актер Никита Кологривый, несмотря на слухи о лишении работы, сейчас снимается в новом фильме «Сокровища гномов». Артист выложил несколько кадров со съемочной площадке, где пожаловался на невыносимую жару и побеседовал с пожилой коллегой по съемочной площадке.