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Съемки

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Август
Триллер про маньяка-убийцу студенток снимают в Новосибирске
В основе картины лежит реальная история серийного убийцы, который орудовал в Алтайском крае.
15 августа, 13:14
Июль
Фильм о сибирском Гарри Поттере снимают в Новосибирске
В Новосибирске приступили к съемкам фильма о Гарри Поттере, подробности рассказал руководитель Музея сказок и легенд «Баюшки» Владимир Редкозубов.
22 июля, 02:29
Новосибирский актер Павел Прилучный привел на съемки сына
Актёр из Новосибирска Павел Прилучный вновь восхитил поклонников, демонстрируя семейную идиллию, которая, кажется, более гармонична, чем в его первом браке.
8 июля, 13:09
Видео. Никита Кологривый на спорткаре пристал к пенсионерке с тяжелыми сумками
Актер Никита Кологривый, несмотря на слухи о лишении работы, сейчас снимается в новом фильме «Сокровища гномов». Артист выложил несколько кадров со съемочной площадке, где пожаловался на невыносимую жару и побеседовал с пожилой коллегой по съемочной площадке.
8 июля, 12:30
Май
Кологривый и Янковский снимутся в российском «Сверхъестественном» — ждать ли сериал
Американский сериал «Сверхъестественное» решили переснять в России, а на главную роль рассматривают новосибирского актера Никиту Кологривого, так ли это?
28 мая, 04:35
Гармонь украли у музыканта во время съемок передачи «Играй, гармонь» в Новосибирске
После съемок музыкальной передачи «Играй гармонь» в Новосибирске, у одного из участников присвоили музыкальный инструмент, о чем сообщили в ВК-группе телепередачи.
26 мая, 03:48
Никита Кологривый вернулся к съемкам после скандала в Новосибирске
13 мая, 06:15
Апрель
Новосибирцев приглашают сняться в новом сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Телеканал ТНТ открыл кастинг актеров в новый сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Его особенность в том, что заявить о себе могут люди, далекие от сцены. Отбор пройдет по всей России.
16 апреля, 05:25
Март
Кастинг на роль Жириновского возобновят после ареста Кологривого
В связи с арестом актера Никиты Кологривого после его выходки в баре, было решено провести новый кастинг на роль Жириновского в биографическом фильме.
26 марта, 03:22
Декабрь 2023
Москвичи сняли в Новосибирске программу «Жизнь своих», непобоясь лютых морозов
В Новосибирске прошли съемки программы «Жизнь своих», где журналисты посетили выдающиеся места города.
17 декабря 2023, 02:40
Ноябрь 2023
Актриса из Новосибирска Софья Зайка сыграла в сериале роль Екатерины Великой
4 ноября 2023, 03:17

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