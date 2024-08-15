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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Лента основана на истории реального маньяка-убийцы

Триллер про маньяка-убийцу студенток снимают в Новосибирске

15 августа 2024, 13:14
Фото: Константин Кутузов / ЧС-ИНФО
Лента основана на истории реального маньяка-убийцы
В основе картины лежит реальная история серийного убийцы, который орудовал в Алтайском крае.

Режиссер Муссо Зафари приступил к съемкам триллера под рабочим названием «Реверанс». Работу над сценарием Зафари начал под впечатлением материалов уголовного дела 53-летнего Виталия Манишина. Судебный процесс над ним начался этим летом в Алтайском крае. Как считают следователи, мужчина первое преступление совершил еще в 1989 году, а в 1999–2000 годах убил десять абитуриенток и студенток Алтайского государственного технического университета.

Новосибирская лента — не реконструкция событий тех лет, а скорее, снимается по мотивам этой истории. Действие начинается с череды пугающих исчезновений девушек в Новосибирске жуткие подробности которых становятся известны в ходе расследования.

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Съемки будут проходить в Дендропарке, одном из крупных новосибирских вузов, школе города Обь, селе Локти Мошковского района и других локациях.

Предполагается, что презентация кинокартины для публики пройдет уже в 2025 году пишет издание ЧС-ИНФО.

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#Новосибирск#Кино#Маньяк#Алтайский край#Съемки
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