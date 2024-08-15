Триллер про маньяка-убийцу студенток снимают в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Режиссер Муссо Зафари приступил к съемкам триллера под рабочим названием «Реверанс». Работу над сценарием Зафари начал под впечатлением материалов уголовного дела 53-летнего Виталия Манишина. Судебный процесс над ним начался этим летом в Алтайском крае. Как считают следователи, мужчина первое преступление совершил еще в 1989 году, а в 1999–2000 годах убил десять абитуриенток и студенток Алтайского государственного технического университета.
Новосибирская лента — не реконструкция событий тех лет, а скорее, снимается по мотивам этой истории. Действие начинается с череды пугающих исчезновений девушек в Новосибирске жуткие подробности которых становятся известны в ходе расследования.
Съемки будут проходить в Дендропарке, одном из крупных новосибирских вузов, школе города Обь, селе Локти Мошковского района и других локациях.
Предполагается, что презентация кинокартины для публики пройдет уже в 2025 году пишет издание ЧС-ИНФО.