Триллер про маньяка-убийцу студенток снимают в Новосибирске

Режиссер Муссо Зафари приступил к съемкам триллера под рабочим названием «Реверанс». Работу над сценарием Зафари начал под впечатлением материалов уголовного дела 53-летнего Виталия Манишина. Судебный процесс над ним начался этим летом в Алтайском крае. Как считают следователи, мужчина первое преступление совершил еще в 1989 году, а в 1999–2000 годах убил десять абитуриенток и студенток Алтайского государственного технического университета.