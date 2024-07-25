Скандальный кусальщик Кологривый решил сняться в фильме иностранного режиссера

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Подробностей о предстоящих съемках Кологривый пока раскрывать не стал.
В комментариях артисту желают удачи и поражаются, откуда в нем столько энергии.
«Вчера ещё предлагал прокатиться в парке Москвы, сегодня уже в Казахстане».
«Как у тебя все так быстро получается, сегодня здесь, а завтра там».
«Добро пожаловать в Алма-Ату… Там сейчас жарко…не забудь головной убор!» — пишут подписчики.
Актер родом из Новосибирска Никита Кологривый известен своей работоспособностью. В сентябре в прокат выходит комедия «Любовь зла», в которой Кологривый сыграл обаятельного вора-домушника. Также актер исполнил одну из главных ролей в сериале о легендарной поп-группе «Комбинация».