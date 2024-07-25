Скандальный кусальщик Кологривый решил сняться в фильме иностранного режиссера

Актер родом из Новосибирска Никита Кологривый известен своей работоспособностью. В сентябре в прокат выходит комедия «Любовь зла», в которой Кологривый сыграл обаятельного вора-домушника. Также актер исполнил одну из главных ролей в сериале о легендарной поп-группе «Комбинация».