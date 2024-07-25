atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Скандальный новосибирский кусальщик Кологривый объявил о съемках за рубежом

Скандальный кусальщик Кологривый решил сняться в фильме иностранного режиссера

25 июля 2024, 06:50
Фото: телеграм-канал Никиты Кологривого

Скандальный новосибирский кусальщик Кологривый объявил о съемках за рубежом

25 июля Кологривый покинул пределы страны, чтобы принять участие в проекте казахстанского режиссера, актер прилетел в Алма-Ату.

Подробностей о предстоящих съемках Кологривый пока раскрывать не стал.

В комментариях артисту желают удачи и поражаются, откуда в нем столько энергии.

«Вчера ещё предлагал прокатиться в парке Москвы, сегодня уже в Казахстане».
«Как у тебя все так быстро получается, сегодня здесь, а завтра там».
«Добро пожаловать в Алма-Ату… Там сейчас жарко…не забудь головной убор!» — пишут подписчики.

Актер родом из Новосибирска Никита Кологривый известен своей работоспособностью. В сентябре в прокат выходит комедия «Любовь зла», в которой Кологривый сыграл обаятельного вора-домушника. Также актер исполнил одну из главных ролей в сериале о легендарной поп-группе «Комбинация».

В сериале об эскортницах снова снимется актер из Новосибирска Прилучный
Узнать подробнее
Читайте также:
Ногами в зимних ботинках насмерть запинал сын отца под НовосибирскомОблаву на нелегальных таксистов устроят полицейские в НовосибирскеМихаил Мишустин покинул Новосибирск — что он успел сделать за 2 дня
#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Никита Кологривый
Подпишитесь
Михаил Мишустин покинул Новосибирск — что он успел сделать за 2 дня
Сегодня, 05:24
Почему через 3 дня уволился директор Горфонтана, раскрыли в мэрии Новосибирска
Сегодня, 07:05
Раскрыто имя нового худрука балетной труппы НОВАТа — что о нем известно
Сегодня, 06:54
Прилюдный стриптиз массово продолжают устраивать жители Новосибирска
Сегодня, 05:23
Вода в Оби прогрелась в жару до рекордной температуры в Новосибирске
Сегодня, 05:06
Подросткам на крыше потребовалась срочная помощь новосибирских спасателей
Сегодня, 01:45