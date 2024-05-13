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Никита Кологривый вернулся к съемкам после скандала в Новосибирске

Никита Кологривый вернулся к съемкам после скандала в Новосибирске

13 мая 2024, 06:15
Фото: телеграм-канал министерства культуры Саратовской области
Первый день съемок прошел 12 мая, сообщили в пресс-службе Минкульта Саратовской области.

Никита Кологривый находится в Саратове, где проходят съемки сериала о легендарной поп-группе «Комбинация», сообщает телеканал «Саратов 24». У Кологривого — главная роль. Он играет продюсера Александра Шишинина, который создает новую группу с Аленой Апиной и Татьяной Ивановой в качестве вокалисток. В описании сюжета встречаются слова «стрелки», «кореша», драки. Напомним, ранее кинокритик заявил, что Кологривый рискует стать заложником одной роли.

Первый день съемок прошел 12 мая, сообщили в пресс-службе Минкульта Саратовской области. Вместе с Кологривым в сериале снимается другой актер из Новосибирска — Павел Прилучный.

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Никита Кологривый никогда особо не отличался примерным поведением, но в ночь на 19 марта он перешел все границы. Актер устроил дебош в кальянной во время своего визита в Новосибирск. Он дрался с сотрудниками, в грубой форме добивался женского внимания. В качестве наказания Кологривого поместили на семь суток в спецприемник. После этого он заявил, что многое осознал и отныне будет хулиганить только в кадре.

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