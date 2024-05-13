Никита Кологривый вернулся к съемкам после скандала в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Никита Кологривый находится в Саратове, где проходят съемки сериала о легендарной поп-группе «Комбинация», сообщает телеканал «Саратов 24». У Кологривого — главная роль. Он играет продюсера Александра Шишинина, который создает новую группу с Аленой Апиной и Татьяной Ивановой в качестве вокалисток. В описании сюжета встречаются слова «стрелки», «кореша», драки. Напомним, ранее кинокритик заявил, что Кологривый рискует стать заложником одной роли.
Первый день съемок прошел 12 мая, сообщили в пресс-службе Минкульта Саратовской области. Вместе с Кологривым в сериале снимается другой актер из Новосибирска — Павел Прилучный.
Никита Кологривый никогда особо не отличался примерным поведением, но в ночь на 19 марта он перешел все границы. Актер устроил дебош в кальянной во время своего визита в Новосибирск. Он дрался с сотрудниками, в грубой форме добивался женского внимания. В качестве наказания Кологривого поместили на семь суток в спецприемник. После этого он заявил, что многое осознал и отныне будет хулиганить только в кадре.