Никита Кологривый вернулся к съемкам после скандала в Новосибирске

Никита Кологривый никогда особо не отличался примерным поведением, но в ночь на 19 марта он перешел все границы. Актер устроил дебош в кальянной во время своего визита в Новосибирск. Он дрался с сотрудниками, в грубой форме добивался женского внимания. В качестве наказания Кологривого поместили на семь суток в спецприемник. После этого он заявил, что многое осознал и отныне будет хулиганить только в кадре.