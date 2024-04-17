Никита Кологривый после дебоша в Новосибирске будет хулиганить только в кино

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Никита Кологривый переосмыслил свое поведение и теперь будет нарушать закон только в своем творчестве. Такое заявление 29-летний актер сделал после скандала в Новосибирске.
«Я много думал и решил хулиганить только в кино», — приводит «СтарХит» слова скандалиста.
Увидеть хулиганства Кологривого можно будет в ближайшее время. К выходу готов фильм «Кореша» с участием актера из Новосибирска.
В марте Кологривый отсидел семь суток в спецприемнике за мелкое хулиганство. Актер планировал покинуть город после визита, но в гостинице его задержали полицейские. У артиста было время подумать. Он успел написать поэму для дочери.