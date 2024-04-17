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Никита Кологривый после дебоша в Новосибирске будет хулиганить только в кино

Никита Кологривый после дебоша в Новосибирске будет хулиганить только в кино

17 апреля 2024, 04:30
Фото: atas.info
Звезда сериала «Слово пацана» решил измениться. По крайней мере, он так говорит.

Никита Кологривый переосмыслил свое поведение и теперь будет нарушать закон только в своем творчестве. Такое заявление 29-летний актер сделал после скандала в Новосибирске.

«Я много думал и решил хулиганить только в кино», — приводит «СтарХит» слова скандалиста.

Увидеть хулиганства Кологривого можно будет в ближайшее время. К выходу готов фильм «Кореша» с участием актера из Новосибирска.

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В марте Кологривый отсидел семь суток в спецприемнике за мелкое хулиганство. Актер планировал покинуть город после визита, но в гостинице его задержали полицейские. У артиста было время подумать. Он успел написать поэму для дочери.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Никита Кологривый
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