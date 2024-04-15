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Актер был в СИЗО семь суток

Актер Никита Кологривый написал поэму и сказку для дочери в СИЗО

15 апреля 2024, 02:18
Фото: Никита Кологривый
Актер был в СИЗО семь суток
Новосибирец Никита Кологривый сочинил поэму в СИЗО, где он сидел после пьяной выходки в кальянной.

После выхода из спецприемника, актер дал интервью корреспонденту Лауре Джугелии. В нем он рассказал, что написал поэму, а также сказку для своего ребенка. Он признался, что ему очень понравилось писать и он даже хотел бы записать свои произведения на диск для дочки.

Артист отметил, что в СИЗО не было много дел, и у него было много свободного времени, поэтому он решил посвятить его своей дочери. Кологривый добавил, что обычно всерьез не воспринимает свои поэтические творения.

Напомним, что в марте актер попал в изолятор после происшествия в кальянной Новосибирска. Там он укусил официантку и подрался с охраной. Ему было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве за нападение на работников заведения. В результате его арестовали на семь суток.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Арест#Дебош#Пьянство#Никита Кологривый
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