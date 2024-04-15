Актер Никита Кологривый написал поэму и сказку для дочери в СИЗО

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
После выхода из спецприемника, актер дал интервью корреспонденту Лауре Джугелии. В нем он рассказал, что написал поэму, а также сказку для своего ребенка. Он признался, что ему очень понравилось писать и он даже хотел бы записать свои произведения на диск для дочки.
Артист отметил, что в СИЗО не было много дел, и у него было много свободного времени, поэтому он решил посвятить его своей дочери. Кологривый добавил, что обычно всерьез не воспринимает свои поэтические творения.
Напомним, что в марте актер попал в изолятор после происшествия в кальянной Новосибирска. Там он укусил официантку и подрался с охраной. Ему было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве за нападение на работников заведения. В результате его арестовали на семь суток.