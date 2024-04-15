Актер Никита Кологривый написал поэму и сказку для дочери в СИЗО

После выхода из спецприемника, актер дал интервью корреспонденту Лауре Джугелии. В нем он рассказал, что написал поэму, а также сказку для своего ребенка. Он признался, что ему очень понравилось писать и он даже хотел бы записать свои произведения на диск для дочки.