atas.info
ГлавноеВсе новости

Пьянство

Выбрать дату
2024
Вечный огонь погаснет в Новосибирске
14 октября, 06:18
В тюрьму отправили новосибирца за пьяную езду — он попадался трижды
Водителя из Тогучинского района отправили в колонию за пьяную езду, подробности сообщили в прокуратуре.
28 мая, 02:18
Актер Никита Кологривый написал поэму и сказку для дочери в СИЗО
Новосибирец Никита Кологривый сочинил поэму в СИЗО, где он сидел после пьяной выходки в кальянной.
15 апреля, 02:18
Из-за пьянства в Новосибирске на четверть выросло число пожаров
20 февраля, 02:39
По семеро в день: в Новосибирске раскрыли статистику попаданий в вытрезвитель
13 февраля, 08:39
2023
В Новосибирске отец избил ребенка на детской площадке и угрожал детским домом
В Новосибирске мужчина избил своего сына на детской площадке, угрожая отправить его в детский дом.
21 августа 2023, 01:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика