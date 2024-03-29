«Актер от Бога»: певица Слава призвала понять и простить Никиту Кологривого за дебош

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Певица Слава (Анастасия Сланевская) вступилась за Никиту Кологривого, устроившего дебош в Новосибирске. Девушка записала видео, в котом сожалеет, что из-за скандала он не сыграет роль Владимира Жириновского.
Слава уверена, что всё дело — в звездной болезни, которую актер из Новосибирска «подхватил» из-за быстрого взлета.
«Очень жаль, что Никита Кологривый не сможет сыграть Жириновского. Мне кажется, он бы очень круто его сыграл. Актер от Бога. Просто парень словил звездную болезнь, это такая тяжелая штука. Я думаю, что ему стыдно за те поступки и слова, которые он говорил. Никитка на самом деле человек очень хороший, просто запутался, потому что звездная болезнь — как алкоголизм. Тоже болезнь. Но она проходит, а эти видео мерзкие остаются. У нас кого только не прощают, я думаю, надо простить человека, дать ему шанс», — говорит на видео Слава.
Певица вспомнила свой горький опыт, когда на эмоциях будучи нетрезвой записывала видео, которые облетели весь интернет. Слава уточнила: ей не стыдно за слова, но то, что записывала их под алкоголем, до сих пор ее беспокоит.
«Я хочу посочувствовать, потому что сама была в этой шкуре. Но не из-за звездной болезни, а после пластических операций, когда мне было максимально тяжело, и приходилось снимать стресс алкоголем. Все эти видео остались в интернете. За то, что я говорила, мне не стыдно, а то, в каком виде я это говорила — больно», — сказала исполнительница хита «Одиночество — сволочь».
27 марта Никиту Кологривого выпустили из изолятора на Писарева, где он провел там неделю. Обычно словоохотливый актер не стал общаться с журналистами, также в его соцсетях нет сообщений с дня судебного заседания — 21 марта.
Ранее актер устроил дебош в баре. Актер был пьян, приставал к хостес и укусил ее, а затем подрался с сотрудниками. Утром полиция задержала звезду «Слова пацана» в холле отеля, когда он собирался ехать в аэропорт.