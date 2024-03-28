«Упади на колени»: как на выход Кологривого отреагировали медиаперсоны

В свою очередь, комик и телеведущий Сергей Светлаков высмеял Кологривого и намекнул, что это является грандиозной пиар-кампанией по подготовке к роли Владимира Жириновского. Поэтому и такой мягкий приговор. «Сейчас ему все прощается. Нашли правильного человека!», — высказал мнение юморист в беседе с блогером Надеждой Стрелец.