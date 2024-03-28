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Published Сегодня, 08:15

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Никиту Кологривого выпустили из ИВС

«Упади на колени»: как на выход Кологривого отреагировали медиаперсоны

28 марта 2024, 08:15
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Никиту Кологривого выпустили из ИВС

Освобождение Никиты Кологривого из новосибирского ИВС произвело реакцию коллег

27 марта на свободу из новосибирского ИВС вышел Никита Кологривый. Актер провел там семь суток после пьяного дебоша в кальянной. Сам Кологривый пока старается не комментировать происходящее, но на его выход уже отреагировал ряд известных в шоу-бизнесе персон.

Первой на освобождение Кологривого отреагировала актриса Александра Бортич. Девушка вспомнила про оскорбительные намеки на ее «случайное» попадание в кино и отсутствие актерского таланта. Выход звезды «Слова пацана» совпал с Днем Театра.

«Счастлива, что это и мой праздник тоже. Ведь каждый день приходится бороться с синдромом самозванца. Кажется, что я — случайный пассажир, лох и меня скоро выгонят. Но театр — моя большая мечта и моя любовь. Искренне надеюсь, что его будет больше в моей жизни», — написала Александра Бортич в соцсетях.
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Телеведущий Отар Кушанашвили был более прямолинейным и с ходу назвал Кологривого дураком. По его мнению, актеру надо извиниться.

«Ну, ты дурак? На колени падай, лбом своим пустым пол пробей, всем говори: „Я -свинья, раскаиваюсь, простите меня“. Надо в таких случаях извиняться, головой думать», — заявил Отар Кушанашвили в ходе YouTube-шоу «Каково?!».

В свою очередь, комик и телеведущий Сергей Светлаков высмеял Кологривого и намекнул, что это является грандиозной пиар-кампанией по подготовке к роли Владимира Жириновского. Поэтому и такой мягкий приговор. «Сейчас ему все прощается. Нашли правильного человека!», — высказал мнение юморист в беседе с блогером Надеждой Стрелец.

Напомним, что Никита Кологривый не был утвержден на роль Владимира Жириновского в байопике.

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