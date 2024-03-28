«Упади на колени»: как на выход Кологривого отреагировали медиаперсоны

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Первой на освобождение Кологривого отреагировала актриса Александра Бортич. Девушка вспомнила про оскорбительные намеки на ее «случайное» попадание в кино и отсутствие актерского таланта. Выход звезды «Слова пацана» совпал с Днем Театра.
«Счастлива, что это и мой праздник тоже. Ведь каждый день приходится бороться с синдромом самозванца. Кажется, что я — случайный пассажир, лох и меня скоро выгонят. Но театр — моя большая мечта и моя любовь. Искренне надеюсь, что его будет больше в моей жизни», — написала Александра Бортич в соцсетях.
Телеведущий Отар Кушанашвили был более прямолинейным и с ходу назвал Кологривого дураком. По его мнению, актеру надо извиниться.
«Ну, ты дурак? На колени падай, лбом своим пустым пол пробей, всем говори: „Я -свинья, раскаиваюсь, простите меня“. Надо в таких случаях извиняться, головой думать», — заявил Отар Кушанашвили в ходе YouTube-шоу «Каково?!».
В свою очередь, комик и телеведущий Сергей Светлаков высмеял Кологривого и намекнул, что это является грандиозной пиар-кампанией по подготовке к роли Владимира Жириновского. Поэтому и такой мягкий приговор. «Сейчас ему все прощается. Нашли правильного человека!», — высказал мнение юморист в беседе с блогером Надеждой Стрелец.
Напомним, что Никита Кологривый не был утвержден на роль Владимира Жириновского в байопике.