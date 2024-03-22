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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Никита Кологривый временно отказался от корпоративов

После скандала в Новосибирске Никита Кологривый отказался от корпоративов

22 марта 2024, 12:48
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Никита Кологривый временно отказался от корпоративов

Кологривый отказывается от корпоративов из-за укуса официантки в Новосибирске

Скандал в Новосибирске может оказать негативное влияние на карьеру Никиты Кологривого. В частности, актер не сможет зарабатывать на частных мероприятиях.

На данный момент Никита Кологривый отказывается практически от всех выступлениях на частных вечеринках и корпоративах. При этом не спасают даже астрономические гонорары.

По информации Mash, причиной могут являться опасения в банальном срыве после употребления горячительных напитков. Любой корпоратив со «звездой» предполагает расслабленное общение и распитие спиртного в теплой компании (хотя бы непродолжительное время из уважения к организаторам и гостям). Но даже эта пауза может навредить актеру.

Никита Кологривый прославился на родной Новосибирск и практически всю Россию скандалом в кальянной Новосибирска 19 марта. Актер возмутился тем, что с ним не желают флиртовать и укусил официантку. Позже его задержали и арестовали на семь суток.

Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за драку в новосибирском баре
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