После скандала в Новосибирске Никита Кологривый отказался от корпоративов

По информации Mash, причиной могут являться опасения в банальном срыве после употребления горячительных напитков. Любой корпоратив со «звездой» предполагает расслабленное общение и распитие спиртного в теплой компании (хотя бы непродолжительное время из уважения к организаторам и гостям). Но даже эта пауза может навредить актеру.