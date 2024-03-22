После скандала в Новосибирске Никита Кологривый отказался от корпоративов

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
На данный момент Никита Кологривый отказывается практически от всех выступлениях на частных вечеринках и корпоративах. При этом не спасают даже астрономические гонорары.
По информации Mash, причиной могут являться опасения в банальном срыве после употребления горячительных напитков. Любой корпоратив со «звездой» предполагает расслабленное общение и распитие спиртного в теплой компании (хотя бы непродолжительное время из уважения к организаторам и гостям). Но даже эта пауза может навредить актеру.
Никита Кологривый прославился на родной Новосибирск и практически всю Россию скандалом в кальянной Новосибирска 19 марта. Актер возмутился тем, что с ним не желают флиртовать и укусил официантку. Позже его задержали и арестовали на семь суток.