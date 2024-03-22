Новосибирским прокурорам не удалось посадить Кологривого на 15 суток

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
С момента рассмотрения дела Никиты Кологривого о мелком хулиганстве прокурор потребовал дать зазвездившемуся актеру пятнадцать суток. Причиной является общественный резонанс дела. Кроме того, нахождение в ИВС могло бы преподать хороший урок как звезде «Слова пацана», так и его поклонникам. Поэтому на постановление суда был подан протест.
Однако аргументы прокуратуры не убедили судью. Никита Кологривый пробудет в спецприемнике ровно неделю. Ровно сутки актером уже отбыты.
«Новосибирский областной суд, заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, принял решение об оставлении протеста прокурора без удовлетворения, постановление Центрального районного суда г. Новосибирска в отношении Кологривого Н.С. признано законным и обоснованным», — рассказали в судебной инстанции.
Напомним, что Никите Кологривому отказали в блокноте и ручке для написания стихов.