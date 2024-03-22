Новосибирским прокурорам не удалось посадить Кологривого на 15 суток

С момента рассмотрения дела Никиты Кологривого о мелком хулиганстве прокурор потребовал дать зазвездившемуся актеру пятнадцать суток. Причиной является общественный резонанс дела. Кроме того, нахождение в ИВС могло бы преподать хороший урок как звезде «Слова пацана», так и его поклонникам. Поэтому на постановление суда был подан протест.