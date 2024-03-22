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Published Сегодня, 08:22

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Кологривый проведет в ИВС неделю

Новосибирским прокурорам не удалось посадить Кологривого на 15 суток

22 марта 2024, 08:22
Фото: Новосибирский областной суд
Кологривый проведет в ИВС неделю

Новосибирский областной суд отклонил апелляцию по Кологривому

В Новосибирском областном суде была рассмотрена апелляция прокуратуры Новосибирска на приговор Никите Кологривому. Решением Центрального районного суда ему назначили нахождение в ИВС в течение семи суток, однако надзорный орган счел наказание слишком мягким.

С момента рассмотрения дела Никиты Кологривого о мелком хулиганстве прокурор потребовал дать зазвездившемуся актеру пятнадцать суток. Причиной является общественный резонанс дела. Кроме того, нахождение в ИВС могло бы преподать хороший урок как звезде «Слова пацана», так и его поклонникам. Поэтому на постановление суда был подан протест.

Однако аргументы прокуратуры не убедили судью. Никита Кологривый пробудет в спецприемнике ровно неделю. Ровно сутки актером уже отбыты.

Прокуроры выразили протест по «мягкому» наказанию для Кологривого
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«Новосибирский областной суд, заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, принял решение об оставлении протеста прокурора без удовлетворения, постановление Центрального районного суда г. Новосибирска в отношении Кологривого Н.С. признано законным и обоснованным», — рассказали в судебной инстанции.

Напомним, что Никите Кологривому отказали в блокноте и ручке для написания стихов.

Без пера и ручки: Никите Кологривому запретили писать стихи в новосибирском ИВС
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