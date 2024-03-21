Никита Кологривый в суде извинился за скандальный дебош в Новосибирске

Никита Кологривый обратился к женщине, которую укусил за ногу, и извинился перед ней. Он сказал, что она имеет право ответить ему той же монетой. Артист выразил надежду, что суд будет снисходительным к нему, учитывая его готовность исправиться. Однако он осознает, что окончательное решение не зависит от его пожеланий.