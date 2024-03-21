Никита Кологривый в суде извинился за скандальный дебош в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:43
Актер Никита Кологривый отметил, что случившееся было эмоциональной случайностью и «горячкой». Звезда сериалов признал свою вину и сказал, что не будет оправдываться, а лишь покается. Он также отметил, что готов принять ответственность за свои действия.
Никита Кологривый обратился к женщине, которую укусил за ногу, и извинился перед ней. Он сказал, что она имеет право ответить ему той же монетой. Артист выразил надежду, что суд будет снисходительным к нему, учитывая его готовность исправиться. Однако он осознает, что окончательное решение не зависит от его пожеланий.
Никита Кологривый также заявил, что готов выполнить общественную работу в качестве наказания. Он надеется на возможность восстановления доверия со стороны общества.
Напомним, в ночь с 18 на 19 марта Никита Кологривый посещал кальянную Tangiers Lounge. В данном заведении он пытался флиртовать с официанткой. После отказа актер укусил девушку за ногу, а затем начал драку с охраной.
Сотрудники данного заведения подали заявление в полицию. Утром 20 марта, когда актер готовился улететь в Москву, его встретили полицейские и доставили в спецприемник. В отношении актера возбуждено дело по статье о мелком хулиганстве. Ему грозит до 15 суток лишения свободы или штраф.