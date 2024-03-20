«Дошел до точки»: покусавшего официантку Кологривого продолжают хейтить коллеги

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Все наачалось с отмены участия Никиты Кологривого в гала-концерте «Жванецкий», посвященного 90-летию со дня рождения популярного сатирика. После скандала в Новосибирске зрители не услышат знаменитые шутки Михаила Жванецкого в исполнении звезды «Слова пацана». На этом настоял креативный продюсер проекта Евгений Гришковец.
«Я отменил его участие после интервью с критикой Абдулова и Смоктуновского. Потребовал, чтобы не было в проекте. Скандал в Новосибирске подтвердил мои опасения», — цитирует Гришковца издание «Подъем».
Перфоманс Кологривого был отменен за три недели до мероприятия. Причиной является нарушение корпоративной этики, поскольку актер позволил себе раскритиковать многих коллег по цеху — Александра Абдулова, Иннокентия Смоктуновского, Александру Бортич. Филиппа Янковского и Данилу Козловского. Это настроило организаторов против новосибирца.
Относительно сдержанно на скандал отреагировала вдова Николая Караченцова, заслуженная артистка России Людмила Поргина. По ее мнению, Никита Кологривый слишком зазвездился и с ним должен поговорить серьезный человек из киноиндустриию
«Рано в нем эта „звездная болезнь“ проснулась. Надо ему помочь. Чтобы он понял, что надо над собой работать. Быть человеком, а не паскудой», — считает актриса.
Кроме того, Кологривый позволял себе сравнения с Николаем Караченцовым. Но для этого нужно работать, а не скандалить. «Укусы официанток молодежь ничему не научат», — заявила телеканалу 360 Людмила Поргина.
Лера Кудрявцева: «Гормоны играют»
Телеведущая и блогер Лера Кудрявцева тоже внесла свою лепту в критику Кологривого. Однако добавила в нее большую долю иронии.
«А Кологривый все дебоширит. То ли из роли Кащея так и не вышел, то ли падок на критику. Весна, гормоны, популярность. Но это пройдет», — заявила Кудрявцева в блоге.
29-летнему Кологривому нужно слегка остепениться. Возможно, тогда он и научится сдерживать свои эмоции. «Иначе так и будут обсуждать», — считает телеведущая.
Самым лаконичным критиком выступил актер, продюсер и общественный деятель Леонид Ярмольник. По его мнению, актеру не помешало бы подлечиться.
«Нездоровый, сумасшедший. Смоктуновский ему не нравится, Абдулов. Не хочу обсуждать эту тему», — высказался артист в разговоре с телеканалом 360.
Тем не менее, Никита Кологривый сам ответственен за свою судьбу и роли. И все зависит только от него.
На этом фоне невольным ангелом-хранителем Никиты Кологривого выступил его педагог, преподаватель Новосибирского театрального института Владимир Зуев. Искренне веря в своего ученика, новосибирец полагает, что не все в ситуации однозначно.
«Если он что-то сделал, то, вероятно, его кто-то спровоцировал. Если обидел — все может быть. Если мера наказания справедлива — я могу согласиться», — заявил Владимир Зуев в беседе с «Газетой.Ru».
По его мнению, все объясняется неожиданно обретенной свободой «большого ребенка» и Кологривый попросту «дошел до точки», когда можно нарушать запреты.