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Никиту Кологривого начали хейтить коллеги

«Дошел до точки»: покусавшего официантку Кологривого продолжают хейтить коллеги

20 марта 2024, 13:30
Фото: atas.info
Никиту Кологривого начали хейтить коллеги

Известные актеры негативно высказались о Кологривом после дебоша в Новосибирске

Дебош в кальянной Tangiers Lounge может весьма негативно сказаться на карьере Никиты Кологривого. Если раньше звезде «Слова пацана» прощали (или терпели) весьма жесткие высказывания, то теперь многие сомневаются в его психической адекватности, а перфомансы отменяют.

Евгений Гришковец: «Кологривый нарушил этику»

Все наачалось с отмены участия Никиты Кологривого в гала-концерте «Жванецкий», посвященного 90-летию со дня рождения популярного сатирика. После скандала в Новосибирске зрители не услышат знаменитые шутки Михаила Жванецкого в исполнении звезды «Слова пацана». На этом настоял креативный продюсер проекта Евгений Гришковец.

«Я отменил его участие после интервью с критикой Абдулова и Смоктуновского. Потребовал, чтобы не было в проекте. Скандал в Новосибирске подтвердил мои опасения», — цитирует Гришковца издание «Подъем».

Перфоманс Кологривого был отменен за три недели до мероприятия. Причиной является нарушение корпоративной этики, поскольку актер позволил себе раскритиковать многих коллег по цеху — Александра Абдулова, Иннокентия Смоктуновского, Александру Бортич. Филиппа Янковского и Данилу Козловского. Это настроило организаторов против новосибирца.

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Людмила Поргина: «Не надо быть паскудой»

Относительно сдержанно на скандал отреагировала вдова Николая Караченцова, заслуженная артистка России Людмила Поргина. По ее мнению, Никита Кологривый слишком зазвездился и с ним должен поговорить серьезный человек из киноиндустриию

«Рано в нем эта „звездная болезнь“ проснулась. Надо ему помочь. Чтобы он понял, что надо над собой работать. Быть человеком, а не паскудой», — считает актриса.

Кроме того, Кологривый позволял себе сравнения с Николаем Караченцовым. Но для этого нужно работать, а не скандалить. «Укусы официанток молодежь ничему не научат», — заявила телеканалу 360 Людмила Поргина.

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Лера Кудрявцева: «Гормоны играют»

Телеведущая и блогер Лера Кудрявцева тоже внесла свою лепту в критику Кологривого. Однако добавила в нее большую долю иронии.

«А Кологривый все дебоширит. То ли из роли Кащея так и не вышел, то ли падок на критику. Весна, гормоны, популярность. Но это пройдет», — заявила Кудрявцева в блоге.

29-летнему Кологривому нужно слегка остепениться. Возможно, тогда он и научится сдерживать свои эмоции. «Иначе так и будут обсуждать», — считает телеведущая.

Телеведущая Лера Кудрявцева оправдала дебош Никиты Кологривого
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Леонид Ярмольник: «Нездоровый, сумасшедший»

Самым лаконичным критиком выступил актер, продюсер и общественный деятель Леонид Ярмольник. По его мнению, актеру не помешало бы подлечиться.

«Нездоровый, сумасшедший. Смоктуновский ему не нравится, Абдулов. Не хочу обсуждать эту тему», — высказался артист в разговоре с телеканалом 360.

Тем не менее, Никита Кологривый сам ответственен за свою судьбу и роли. И все зависит только от него.

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Владимир Зуев: «Никита дошел до точки, когда делает то, что хочет»

На этом фоне невольным ангелом-хранителем Никиты Кологривого выступил его педагог, преподаватель Новосибирского театрального института Владимир Зуев. Искренне веря в своего ученика, новосибирец полагает, что не все в ситуации однозначно.

«Если он что-то сделал, то, вероятно, его кто-то спровоцировал. Если обидел — все может быть. Если мера наказания справедлива — я могу согласиться», — заявил Владимир Зуев в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, все объясняется неожиданно обретенной свободой «большого ребенка» и Кологривый попросту «дошел до точки», когда можно нарушать запреты.

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