atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Никита Кологривый сравнивал себя с покойным Караченцовым

«Стань человеком, а не паскудой»: актриса Поргина осудила Никиту Кологривого за дебош

20 марта 2024, 11:27
Фото: Википедия
Никита Кологривый сравнивал себя с покойным Караченцовым

Актриса Поргина осудила Никиту Кологривого за дебош в Новосибирске

Вдова знаменитого актера Николая Караченцова Людмила Поргина прокомментировала действия Никиты Кологривого в Новосибирске. После скандала в кальянной она призвала коллегу по цеху не быть «паскудой».

Звезда сериала «Слово пацана» устроил скандал в новосибирской кальянной. Актер приставал к официантке, укусил ее, а после этого развязал драку с персоналом заведения.

По мнению актрисы Людмилой Поргиной, таким образом молодой парень загубить свою карьеру. Она считает, что с зазвездившимся парнем должен поговорить «видный человек» из киноиндустрии, который объяснит, что хорошо, а что плохо.

«Надо ему помочь, чтобы он разобрался в самом себе. Очень рано у него звёздная болезнь началась. Надо сказать ему, что нужно очень многого достичь, чтобы быть человеком, а не просто паскудой», — заявила Поргина.

Отметим, что ранее Никита Кологривый сам сравнивал себя с Николаем Караченцовым.

Читайте также:
Никиту Кологривого отправили в спецприемник до суда«Настоящий чушпан»: как люди отреагировали на «кусачий» скандал с КологривымДепутат призвал отправить на СВО актера Никиту Кологривого
#Культура#Новосибирск#Алина Гурицкая#Актер#Никита Кологривый#Общества
Подпишитесь
После скандала в ресторане Новосибирска Никиту Кологривого увезли в полицию
Сегодня, 08:47
В новосибирский ЗАГС пришел окровавленный мужчина — что с ним произошло
Сегодня, 07:53
«Давай-давай, убивай»: скандальный тренер матерится при детях и задирает прохожих
Сегодня, 06:30
«Цирк и бутафория»: эксперты — о том, кто станет новым мэром Новосибирска
Вчера, 08:47
Депутат призвал отправить на СВО актера Никиту Кологривого
Сегодня, 04:14
Конкурс на проектирование Дзержинской линии метро объявят в Новосибирске
Сегодня, 04:54
"