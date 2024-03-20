«Стань человеком, а не паскудой»: актриса Поргина осудила Никиту Кологривого за дебош

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Звезда сериала «Слово пацана» устроил скандал в новосибирской кальянной. Актер приставал к официантке, укусил ее, а после этого развязал драку с персоналом заведения.
По мнению актрисы Людмилой Поргиной, таким образом молодой парень загубить свою карьеру. Она считает, что с зазвездившимся парнем должен поговорить «видный человек» из киноиндустрии, который объяснит, что хорошо, а что плохо.
«Надо ему помочь, чтобы он разобрался в самом себе. Очень рано у него звёздная болезнь началась. Надо сказать ему, что нужно очень многого достичь, чтобы быть человеком, а не просто паскудой», — заявила Поргина.
Отметим, что ранее Никита Кологривый сам сравнивал себя с Николаем Караченцовым.