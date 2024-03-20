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Лера Кудрявцева обосновала поведение Кологривого гормонами

Телеведущая Лера Кудрявцева оправдала дебош Никиты Кологривого

20 марта 2024, 11:50
Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
Лера Кудрявцева обосновала поведение Кологривого гормонами
Известная телеведущая прокомментировала скандал с Никитой Кологривым в Новосибирске. По ее мнению, в поведении нашумевшего актера виноваты гормоны. Никите Кологривому 29 лет.

После скандального посещения Никитой Кологривым кальянной в Новосибирске немало звезд раскритиковали поведение молодого актера. Свое мнение выразила и телеведущая Лера Кудрявцева. В личном блоге она отметила, что подобное поведение не красит зазвездившегося артиста.

«Кологривый дебоширит. Любовь к критике окружающих или до сих пор он в роли Кащея, не суть. Суть в том, что пацану 29…все обсуждают. Гормоны, весна, популярность. Но это ненадолго, как показывает практика. Если малеха не остепениться», — отметила Кудрявцева.

Напомним, в ночь с 18 на 19 марта Никита Кологривый посещал кальянную Tangiers Lounge. В заведении он пытался флиртовать с официанткой. После отказа актер укусил девушку за ногу, а после — развязал драку.

Сотрудники заведения подали заявление в полицию. Утром 20 марта, когда известный новосибирец собрался улетать в Москву, его встретили полицейские и доставили в отделение в Центральном районе. До пятницы 22 марта его забрали в спецприемник. В отношении актера могут возбудить дело по статье о мелком хулиганстве. Ему грозит до 15 суток ареста.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Скандал#Телевидение#Алина Гурицкая#Никита Кологривый#Лера Кудрявцева
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