Телеведущая Лера Кудрявцева оправдала дебош Никиты Кологривого

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
После скандального посещения Никитой Кологривым кальянной в Новосибирске немало звезд раскритиковали поведение молодого актера. Свое мнение выразила и телеведущая Лера Кудрявцева. В личном блоге она отметила, что подобное поведение не красит зазвездившегося артиста.
«Кологривый дебоширит. Любовь к критике окружающих или до сих пор он в роли Кащея, не суть. Суть в том, что пацану 29…все обсуждают. Гормоны, весна, популярность. Но это ненадолго, как показывает практика. Если малеха не остепениться», — отметила Кудрявцева.
Напомним, в ночь с 18 на 19 марта Никита Кологривый посещал кальянную Tangiers Lounge. В заведении он пытался флиртовать с официанткой. После отказа актер укусил девушку за ногу, а после — развязал драку.
Сотрудники заведения подали заявление в полицию. Утром 20 марта, когда известный новосибирец собрался улетать в Москву, его встретили полицейские и доставили в отделение в Центральном районе. До пятницы 22 марта его забрали в спецприемник. В отношении актера могут возбудить дело по статье о мелком хулиганстве. Ему грозит до 15 суток ареста.