Без пера и ручки: Никите Кологривому запретили писать стихи в новосибирском ИВС

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Уроженцу Новосибирска придется провести неделю в четырехместной камере. Кроме того, актеру отказали в личной просьбе предоставить возможность для занятий творчеством.
Никита Кологривый публично заявил о себе как о поэте. Согласно данным Telegram-канала Mash Siberia, артист попросил ручку и блокнот для написания стихов. Однако судья оказался слишком суровым и отказал любителю подебоширить в ручке, гусином пере и прочей канцелярии для общения с музами.
При этом прокуратура уже считает приговор довольно мягким. Изначально Кологривого планировалось отправить в камеру на пятнадцать суток из-за его публичности и в назидание поклонникам. Однако просьбу удовлетворили частично.
Пока Никита Кологривый привыкает к ИВС, новосибирцы вовсю скупают роман в стихах другого поэта — Александра Сергеевича Пушкина. Как сообщается в исследовании платформы «Литрес» и сети магазинов «Читай-Город», после экранизации «Евгения Онегина» Сандриком Андреасяном, число продаж увеличилось на 46%. Книгу покупают как в бумажном, так и в электиронном виде. Связано ли это с желанием освежить классическое произведение в памяти, неизвестно.