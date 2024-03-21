Без пера и ручки: Никите Кологривому запретили писать стихи в новосибирском ИВС

Пока Никита Кологривый привыкает к ИВС, новосибирцы вовсю скупают роман в стихах другого поэта — Александра Сергеевича Пушкина. Как сообщается в исследовании платформы «Литрес» и сети магазинов «Читай-Город», после экранизации «Евгения Онегина» Сандриком Андреасяном, число продаж увеличилось на 46%. Книгу покупают как в бумажном, так и в электиронном виде. Связано ли это с желанием освежить классическое произведение в памяти, неизвестно.