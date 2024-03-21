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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Никите Кологривому не дали заняться творчеством

Без пера и ручки: Никите Кологривому запретили писать стихи в новосибирском ИВС

21 марта 2024, 09:44
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Никите Кологривому не дали заняться творчеством

Никите Кологривому не дали блокнот для стихов в новосибирский ИВС

Решением Центрального районного суда актер Никита Кологривый приговорен к административному аресту. Звезду «Слова пацана» отправили на семь суток в ИВС.

Уроженцу Новосибирска придется провести неделю в четырехместной камере. Кроме того, актеру отказали в личной просьбе предоставить возможность для занятий творчеством.

Никита Кологривый публично заявил о себе как о поэте. Согласно данным Telegram-канала Mash Siberia, артист попросил ручку и блокнот для написания стихов. Однако судья оказался слишком суровым и отказал любителю подебоширить в ручке, гусином пере и прочей канцелярии для общения с музами.

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При этом прокуратура уже считает приговор довольно мягким. Изначально Кологривого планировалось отправить в камеру на пятнадцать суток из-за его публичности и в назидание поклонникам. Однако просьбу удовлетворили частично.

Пока Никита Кологривый привыкает к ИВС, новосибирцы вовсю скупают роман в стихах другого поэта — Александра Сергеевича Пушкина. Как сообщается в исследовании платформы «Литрес» и сети магазинов «Читай-Город», после экранизации «Евгения Онегина» Сандриком Андреасяном, число продаж увеличилось на 46%. Книгу покупают как в бумажном, так и в электиронном виде. Связано ли это с желанием освежить классическое произведение в памяти, неизвестно.

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#Культура#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Приговор#Александр Ляхов#Никита Кологривый
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