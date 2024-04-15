Никита Кологривый признался в изменах жене и романе с Агатой Муцениеце

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
Кологривый признался, что он изменял своей супруге, находясь в браке. Теперь они не живут вместе, но официально еще не разведены.
Во время интервью Лауре Джугелии актер рассказал, что внутри он чувствовал потребность в свободе, хотя наружно представлял себя как порядочного мужа. Он подтвердил, что у него были случаи неверности.
Кологривый также признался, что он с Агатой Муцениеце «крутили роман». Ранее об этом ходили только слухи. Однако по его словам, отношения закончились быстро. Это часто бывает с артистами, играющие совместные роли в киноиндустрии, считает новосибирец.
Ранее Никита Кологривый рассказал о том, что написал поэму для своей дочери, пока находился в ИВС. Его туда доставили после инцидента в кальянной и ареста на семь суток.