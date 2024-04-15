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Актер изменял жене

Никита Кологривый признался в изменах жене и романе с Агатой Муцениеце

15 апреля 2024, 02:52
Фото: Никита Кологривый/Вконтакте
Актер изменял жене
Актер Никита Кологривый из Новосибирска признался в измене своей жене, а также рассказал о романе с коллегой.

Кологривый признался, что он изменял своей супруге, находясь в браке. Теперь они не живут вместе, но официально еще не разведены.

Во время интервью Лауре Джугелии актер рассказал, что внутри он чувствовал потребность в свободе, хотя наружно представлял себя как порядочного мужа. Он подтвердил, что у него были случаи неверности.

Кологривый также признался, что он с Агатой Муцениеце «крутили роман». Ранее об этом ходили только слухи. Однако по его словам, отношения закончились быстро. Это часто бывает с артистами, играющие совместные роли в киноиндустрии, считает новосибирец.

Ранее Никита Кологривый рассказал о том, что написал поэму для своей дочери, пока находился в ИВС. Его туда доставили после инцидента в кальянной и ареста на семь суток.

Актер Никита Кологривый написал поэму и сказку для дочери в СИЗО
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Кино#Роман#Актер#Никита Кологривый
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