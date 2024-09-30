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Роман

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2024
Всплыли горячие фото возможной любовницы Бондарчука — Софьи Синицыной
30 сентября, 11:22
Тайная связь Бондарчука с любовницей — как на скандал реагирует Синицына
Софья Синицына не скрывает радости от того, что стала объектом слухов о романе с Федором Бондарчуком, подшучивая над его разводом.
27 сентября, 09:42
Бузовой сделали предложение руки и сердца — как отреагировал Дава
Бывшей возлюбленной новосибирского блогера Давы наконец-то сделали предложение руки и сердца: что ответила Бузова?
24 сентября, 06:47
Агата Муцениеце впервые рассказала о романе со скандальным актером Кологривым
Актриса прокомментировала роман с коллегой Никитой Кологривым, о чем стало известно в новом выпуске «Шоу Воли».
19 июля, 10:24
Никита Кологривый признался в изменах жене и романе с Агатой Муцениеце
Актер Никита Кологривый из Новосибирска признался в измене своей жене, а также рассказал о романе с коллегой.
15 апреля, 02:52
19-летняя кассирша из Новосибирска попала в колонию за роман со школьником
5 апреля, 03:24
Актера из Новосибирска Кологривого заподозрили в романе с Агатой Муцениеце
Актера Никиту Кологривого и бывшую жену Павла Прилучного, Агату Муцениеце, заподозрили в романе после съемок фильма.
23 февраля, 03:35
2023
Актер Павел Прилучный из Новосибирска рассказал всю правду о новорожденном сыне
В последнем выпуске шоу Павла Воли звездным гостем стал актер из Новосибирска Павел Прилучный. Но пришел он не один.
23 октября 2023, 05:47
Девушка из Новосибирска сбежала в Турцию от мести бывшего с сайта знакомств
17 августа 2023, 05:56

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