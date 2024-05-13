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Съемки фильма

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Май
Никита Кологривый вернулся к съемкам после скандала в Новосибирске
13 мая, 06:15
Фильм о Ди Каприо снимают на Алтае при поддержке новосибирского Минкульта
9 мая, 06:14
Работу со скандальным Кологривым опровергли в Минкульте Новосибирской области
В министерстве культуры Новосибирской области опровергли факт существования каких-либо совместных проектов со скандальным актером.
7 мая, 04:46
Апрель
Никита Кологривый сыграет главную роль в комедии «Любовь зла»
Съемки нового романтического фильма уже начала кинокомпания братьев Андреасян, на большие экраны картина должна выйти в конце лета 2024 года.
23 апреля, 05:51

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