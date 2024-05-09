Фильм о Ди Каприо снимают на Алтае при поддержке новосибирского Минкульта

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Как рассказал Александр Ясень в своих соцсетях, это будет короткий метр. По сценарию, звезда Голливуда Ди Каприо принимает участие в съемках в роли Владимира Ленина в селе Алтайского края. Там он встречает местную жительницу, влюбляется и решает забрать ее с собой.
Для большей реалистичности в фильме применят технологию «дипфейк».
Фильм снимают на добровольные пожертвования, в данный момент собрано 196,6 тысячи рублей. По информации РБК Life, проект реализуют при поддержке Министерств культуры Новосибирской области и Алтайского края.
Представить фильм широкой публике планируют в конце лета-2024 в новосибирском кинотеатре «Победа».
Ранее актер Никита Кологривый заявлял, что снимет кино о новосибирских ученых. Планировалось, что под эти цели построят медиапарк. Но после скандала с участием звезды «Слова пацана» в правительстве региона планы опровергли.