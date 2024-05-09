Фильм о Ди Каприо снимают на Алтае при поддержке новосибирского Минкульта

Как рассказал Александр Ясень в своих соцсетях, это будет короткий метр. По сценарию, звезда Голливуда Ди Каприо принимает участие в съемках в роли Владимира Ленина в селе Алтайского края. Там он встречает местную жительницу, влюбляется и решает забрать ее с собой.