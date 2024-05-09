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Фильм о Ди Каприо снимают на Алтае при поддержке новосибирского Минкульта

Фильм о Ди Каприо снимают на Алтае при поддержке новосибирского Минкульта

9 мая 2024, 06:14
Фото: vk.com/actor_aleksandr_yasen
В Алтайском крае приступили к производству кинофильма «Лео, у нас сибирские обстоятельства». Ведущую роль исполняет Александр Ясень — известный как российский двойник Леонардо Ди Каприо.

Как рассказал Александр Ясень в своих соцсетях, это будет короткий метр. По сценарию, звезда Голливуда Ди Каприо принимает участие в съемках в роли Владимира Ленина в селе Алтайского края. Там он встречает местную жительницу, влюбляется и решает забрать ее с собой.

Для большей реалистичности в фильме применят технологию «дипфейк».

Фильм снимают на добровольные пожертвования, в данный момент собрано 196,6 тысячи рублей. По информации РБК Life, проект реализуют при поддержке Министерств культуры Новосибирской области и Алтайского края.

Представить фильм широкой публике планируют в конце лета-2024 в новосибирском кинотеатре «Победа».

Фото: vk.com/actor_aleksandr_yasen

Ранее актер Никита Кологривый заявлял, что снимет кино о новосибирских ученых. Планировалось, что под эти цели построят медиапарк. Но после скандала с участием звезды «Слова пацана» в правительстве региона планы опровергли.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Кино#Фильм#Актер#Съемки фильма
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