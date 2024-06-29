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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:15

В этом здании на протяжении многих десятилетий располагался центр кинопроизводства

Выставку о новосибирских кинематографистах открыли в здании кинокопировальной фабрики

29 июня 2024, 09:13
Фото: 2GIS
В этом здании на протяжении многих десятилетий располагался центр кинопроизводства
Экспозиция рассказывает об истории сибирского кино, предполагается, что ее экспонаты лягут в основу музея кинематографии Сибири.

В здании бывшей Новосибирской кинокопировальной фабрики на улице Добролюбова начала работу выставка «Снято! Новосибирск в объективе». Здесь можно увидеть проекторы из советских кинотеатров и другое историческое кинооборудование. Представлено много фотографий, иллюстрирующих историю создания кино в Сибири.

Кинокопировальная фабрика обеспечивала копиями кинолент значительную часть кинотеатров страны с 19941 и вплоть до закрытия в 2005 году. А до начала Великой Отечественной войны в здании работала киностудия «Сибтехфильм», выпускавшая киножурнал «Сибирь на экране».

Сейчас здание используется, как бизнес-центр, собственники которого сохранили историческое название. А в будущем здесь может расположиться музей сибирского кино пишет издание ЧС-ИНФО.

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#Новосибирск#История#Кино#Сибирь#Выставка
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