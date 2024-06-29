Выставку о новосибирских кинематографистах открыли в здании кинокопировальной фабрики

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В здании бывшей Новосибирской кинокопировальной фабрики на улице Добролюбова начала работу выставка «Снято! Новосибирск в объективе». Здесь можно увидеть проекторы из советских кинотеатров и другое историческое кинооборудование. Представлено много фотографий, иллюстрирующих историю создания кино в Сибири.
Кинокопировальная фабрика обеспечивала копиями кинолент значительную часть кинотеатров страны с 19941 и вплоть до закрытия в 2005 году. А до начала Великой Отечественной войны в здании работала киностудия «Сибтехфильм», выпускавшая киножурнал «Сибирь на экране».
Сейчас здание используется, как бизнес-центр, собственники которого сохранили историческое название. А в будущем здесь может расположиться музей сибирского кино пишет издание ЧС-ИНФО.