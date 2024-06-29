Выставку о новосибирских кинематографистах открыли в здании кинокопировальной фабрики

В здании бывшей Новосибирской кинокопировальной фабрики на улице Добролюбова начала работу выставка «Снято! Новосибирск в объективе». Здесь можно увидеть проекторы из советских кинотеатров и другое историческое кинооборудование. Представлено много фотографий, иллюстрирующих историю создания кино в Сибири.