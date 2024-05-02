Модель из Новосибирска запустила в свою квартиру незнакомца, пока ее не было

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
31-летняя модель родом из Новосибирска Валерия Букреева стала участницей шоу «Богиня сыска». По правилам программы, мужчина посещает квартиру незнакомки, затем ответный визит наносит девушка.
«Обыски» зачастую сопровождаются нелестными комментариями и странными находками, поэтому неясно, случится ли в итоге свидание.
Потенциальные партнеры изучают содержание шкафов, не брезгуя самыми интимными местами в квартире.
По задумке шоу «Богиня сыска», потенциальных возлюбленных перемещают сразу на вторую фазу, когда в отношения вторгается быт.
Выпуск с Валерией Букреевой выйдет в эфир 2 мая. Отметим, сейчас девушка проживает в Москве и активно участвует в телепроектах. Так, 1 марта вышел выпуск «Давай поженимся» с ее участием.