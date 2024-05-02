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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Запустившую в свою квартиру незнакомца модель из Новосибирска покажут на ТВ

Модель из Новосибирска запустила в свою квартиру незнакомца, пока ее не было

2 мая 2024, 09:44
Фото: телеканал «Суббота!»

Запустившую в свою квартиру незнакомца модель из Новосибирска покажут на ТВ

Потенциальный жених будет выбирать себе девушку по ее квартире, не видя при этом саму хозяйку, сказано в правилах шоу «Богиня сыска» на телеканале «Суббота!»

31-летняя модель родом из Новосибирска Валерия Букреева стала участницей шоу «Богиня сыска». По правилам программы, мужчина посещает квартиру незнакомки, затем ответный визит наносит девушка.

«Обыски» зачастую сопровождаются нелестными комментариями и странными находками, поэтому неясно, случится ли в итоге свидание.

Потенциальные партнеры изучают содержание шкафов, не брезгуя самыми интимными местами в квартире.

По задумке шоу «Богиня сыска», потенциальных возлюбленных перемещают сразу на вторую фазу, когда в отношения вторгается быт.

Выпуск с Валерией Букреевой выйдет в эфир 2 мая. Отметим, сейчас девушка проживает в Москве и активно участвует в телепроектах. Так, 1 марта вышел выпуск «Давай поженимся» с ее участием.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Шоу#Телевидение#Реалити-шоу
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