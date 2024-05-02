Модель из Новосибирска запустила в свою квартиру незнакомца, пока ее не было

Запустившую в свою квартиру незнакомца модель из Новосибирска покажут на ТВ

Потенциальный жених будет выбирать себе девушку по ее квартире, не видя при этом саму хозяйку, сказано в правилах шоу «Богиня сыска» на телеканале «Суббота!»