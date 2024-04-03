Новых «Пацанок» выберут на кастинге в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Отбор новых участниц реалити-шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» пройдет в отеле Mirotel 6 апреля. Как говорится в сообщении представителей телешоу, претендентки не должны обладать какими-то специальными навыками, главное, чтобы история жизни девушек заинтересовала продюсеров. Единственное требование — потенциальные участницы шоу должны быть совершеннолетними.
Для участия в проекте отбирают девушек из неблагополучных семей, с дурными привычками и не самыми лучшими манерами в поведении. Считается, что якобы в ходе телепроекта они коренным образом меняют свои взгляды на жизнь.
В шоу не раз участвовали девушки из Новосибирска. В частности, желание измениться демонстрировали смотритель кладбища и дочь ученых, употребляющая наркотики.