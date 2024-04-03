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Published Сегодня, 02:18

Modified Сегодня, 02:20

Updated Сегодня, 02:20

Продюсеров интересуют девушки с непростыми судьбами

Новых «Пацанок» выберут на кастинге в Новосибирске

3 апреля 2024, 02:18
Фото: Изображение Midjourney
Продюсеров интересуют девушки с непростыми судьбами

Кастиг в телешоу «Пацанки» пройдет в Новосибирске

Участниц скандального телешоу впервые в городе выберут во время очной встречи с продюсерами проекта

Отбор новых участниц реалити-шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» пройдет в отеле Mirotel 6 апреля. Как говорится в сообщении представителей телешоу, претендентки не должны обладать какими-то специальными навыками, главное, чтобы история жизни девушек заинтересовала продюсеров. Единственное требование — потенциальные участницы шоу должны быть совершеннолетними.

Для участия в проекте отбирают девушек из неблагополучных семей, с дурными привычками и не самыми лучшими манерами в поведении. Считается, что якобы в ходе телепроекта они коренным образом меняют свои взгляды на жизнь.

В шоу не раз участвовали девушки из Новосибирска. В частности, желание измениться демонстрировали смотритель кладбища и дочь ученых, употребляющая наркотики.

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#Новосибирск#Телешоу#Телевидение#Пацанки#Кастинг
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