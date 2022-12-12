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«Вытащили меня из ада»: Елизавета Андрющенко рассказал о шоу «Новые пацанки»

Сегодня, 12:29
Фото: youtube.com
Елизавета Андрющенко - участница шоу “новые пацанки”
Участница проекта «Новые пацанки» рассказала журналистам om1 почему она пошла на проект, как он ей помог и собирается ли девушка возвращаться в родной Новосибирск.

Уроженка столицы Сибири поделилась с интервьюерами издания тем, что на момент прохождения кастинга находилась в глубочайшей депрессии.

«Я оказалась в жуткой депрессии. Приезжала на кастинг под валерьянкой. Это продолжалось вплоть до попадания на проект. Так что могу сказать, что „Новые пацанки“ вытащили меня из ада», — говорит девушка.

На проекте у Елизаветы получилось выстроить доверительные отношения с другими участницами и с психологом.

«Сначала не доверяла ей (Психологу Любови Розенберг.- Прим.ред.), оказалась чуть ли не последней, кто шёл на диалог. Но когда лично познакомились, смогли выстроить доверительные отношения. Теперь рекомендую её всем», рассказывает девушка

Новосибирка особенно отмечает успехи в борьбе с агрессией. Время, проведенное на проекте, помогло Елизавете понять причину своей вспыльчивости.

«В итоге я поборола агрессию и, главное, ответила на вопрос, почему она возникала. Я злилась, когда не могла повлиять на ситуацию и обстоятельства. Своеобразный крик беспомощности, будто ты один на свете: орёшь, падаешь на колени, готов рвать всё вокруг, но рвать нечего. Не за что ухватиться, ничего не изменить», -сказала она.

Елизавета также ответила на вопрос хочет ли она жить в родном Новосибирске.

«Да, люблю климат. В столице Сибири потрясающее звёздное небо, сказочные снегопады. Это город, в котором мне хотелось бы купить дом», ответила девушка.

Ранее Atas.info рассказывал, как девушка отреагировала на отсутствие родителей на неделе родителей.

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#Общество#Новосибирск#Новые пацанки#Елизавета Андрющенко
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