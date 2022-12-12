«Вытащили меня из ада»: Елизавета Андрющенко рассказал о шоу «Новые пацанки»

Уроженка столицы Сибири поделилась с интервьюерами издания тем, что на момент прохождения кастинга находилась в глубочайшей депрессии.
«Я оказалась в жуткой депрессии. Приезжала на кастинг под валерьянкой. Это продолжалось вплоть до попадания на проект. Так что могу сказать, что „Новые пацанки“ вытащили меня из ада», — говорит девушка.
На проекте у Елизаветы получилось выстроить доверительные отношения с другими участницами и с психологом.
«Сначала не доверяла ей (Психологу Любови Розенберг.- Прим.ред.), оказалась чуть ли не последней, кто шёл на диалог. Но когда лично познакомились, смогли выстроить доверительные отношения. Теперь рекомендую её всем», рассказывает девушка
Новосибирка особенно отмечает успехи в борьбе с агрессией. Время, проведенное на проекте, помогло Елизавете понять причину своей вспыльчивости.
«В итоге я поборола агрессию и, главное, ответила на вопрос, почему она возникала. Я злилась, когда не могла повлиять на ситуацию и обстоятельства. Своеобразный крик беспомощности, будто ты один на свете: орёшь, падаешь на колени, готов рвать всё вокруг, но рвать нечего. Не за что ухватиться, ничего не изменить», -сказала она.
Елизавета также ответила на вопрос хочет ли она жить в родном Новосибирске.
«Да, люблю климат. В столице Сибири потрясающее звёздное небо, сказочные снегопады. Это город, в котором мне хотелось бы купить дом», ответила девушка.
Ранее Atas.info рассказывал, как девушка отреагировала на отсутствие родителей на неделе родителей.