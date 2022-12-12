«Вытащили меня из ада»: Елизавета Андрющенко рассказал о шоу «Новые пацанки»

«В итоге я поборола агрессию и, главное, ответила на вопрос, почему она возникала. Я злилась, когда не могла повлиять на ситуацию и обстоятельства. Своеобразный крик беспомощности, будто ты один на свете: орёшь, падаешь на колени, готов рвать всё вокруг, но рвать нечего. Не за что ухватиться, ничего не изменить», -сказала она.