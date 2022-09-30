Участница шоу «Пацанки» из Новосибирска рассказала свою историю

Настоящее имя Идеи Сверчковой – Христина. У нее было непростое детство, о чем она рассказала в своем промо-ролике. По словам Идеи, строгие родители устроили ей настоящую тюрьму. Семья участницы состоит из ученых: папа ректор, мама директор Дома ученых, сестра биолог.
Идея рассказала, что родители ее унижали, а отец и вовсе стыдился своего ребенка. В 14 лет она сбежала из дома и сменила имя. Сибирячка перебралась в Москву и поступила в колледж. Только вот о жизни в Новосибирске девушка не хочет даже вспоминать.
Напомним, что Идея не единственная девушка из Новосибирска, которая является участницей шоу «Новые Пацанки». Второй стала 24-летняя Елизавета Андрющенко. Они хотят стать женственными и бросить вредные привычки.