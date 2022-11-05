Родственники "пацанки" из Новосибирска не приехали на передачу

В новом выпуске шоу девушки должны были привести в порядок полуразрушенный дом перед приездом близких. Однако Елизавета своих родителей не дождалась - мать героини сослалась на плохое самочувствие бабушки, из-за которого не смогла отправится в Москву на сьемки передачи.



Девушку это довело до слез. Елизавета упомянула, что мать саботировала и дни рождения девушки. Девушка так же сказала, что понимает почему мама не решилась явиться на передачу: "дочь не на шоу талантов, а на шоу "Новые Пацанки", это не повод для гордости."