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Родственники "пацанки" из Новосибирска не приехали на передачу

Сегодня, 09:42
Фото: youtube.com
Елизавета Андрющенко - участница шоу “новые пацанки”
Елизавета Андрющенко - участница шоу "новые пацанки" родом из Новосибирска - осталось одна на неделе родителей

В новом выпуске шоу девушки должны были привести в порядок полуразрушенный дом перед приездом близких. Однако Елизавета своих родителей не дождалась - мать героини сослалась на плохое самочувствие бабушки, из-за которого не смогла отправится в Москву на сьемки передачи.

Девушку это довело до слез. Елизавета упомянула, что мать саботировала и дни рождения девушки. Девушка так же сказала, что понимает почему мама не решилась явиться на передачу: "дочь не на шоу талантов, а на шоу "Новые Пацанки", это не повод для гордости."

Ранее сообщалось, что две жительницы новосибирской области попадут в эфир "России1"

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#Пацанки#Новые пацанки#Елизавета Андрющенко#Новосибирск#Общество#Город
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