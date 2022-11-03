Жительницы Новосибирской области попадут на "Россию1"

Еще на прошлой неделе съемочная группа телеканал «Россия-1» побывала в Бугриновке и сделала репортаж о жизни в небольшом новосибирском селе. Главными героинями сюжета стали Надежда Гельфенштейн и Светлана Акулкина.
Вокальные данные певиц настолько впечатлили столичных телевизионщиков, что те пригласили новосибирок в эфир.
Когда покажут выпуск с Надеждой и Светланой, не уточняется. "Привет, Андрей!" выходит каждую неделю по субботам в 18:00.
Напомним, что ранее триумфатором шоу "Поле-чудес" стал житель села Верх-Ильмень Новосибирской области Василий Смутченко.