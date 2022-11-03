atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жительницы Новосибирской области попадут на "Россию1"

Сегодня, 13:49
Фото: VK-сообщество "Кулундинская новь | Чистоозерный район"
Андрей Малахов с Надеждой Гельфенштейн и Светланой Акулкиной
На ток-шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" выступят артистки из села Бугриновка Чистоозерного района Новосибирской области, сообщает "Кулундинская новь"

Еще на прошлой неделе съемочная группа телеканал «Россия-1» побывала в Бугриновке и сделала репортаж о жизни в небольшом новосибирском селе. Главными героинями сюжета стали Надежда Гельфенштейн и Светлана Акулкина.

Вокальные данные певиц настолько впечатлили столичных телевизионщиков, что те пригласили новосибирок в эфир.

Когда покажут выпуск с Надеждой и Светланой, не уточняется. "Привет, Андрей!" выходит каждую неделю по субботам в 18:00.

Напомним, что ранее триумфатором шоу "Поле-чудес" стал житель села Верх-Ильмень Новосибирской области Василий Смутченко. 

 
 
 
 
 
 
Ноутбук в студию! Житель новосибирской области победил в “Поле чудес”
Узнать подробнее
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Привет Андрей#Россия 1#Бугриновка#Чистоозёрный район#Надежда Гельфенштейн#Светлана Акулкина
Подпишитесь
"Достойна райцентра": архитекторы оценили стелу "Город трудовой доблести"
Сегодня, 09:30
«Свежее мясо подъехало!» - новосибирцев терроризируют мобилизованные из Тывы с ножами
Вчера, 12:22
Информация о визите Пригожина в Новосибирск названа "непубличной"
Вчера, 15:37
3 ноября на пл. Калинина выставят турникеты, грузовики, блоки – в чем причина
Сегодня, 08:44
Против вербовки в ЧВК «Вагнер» вышли родственники заключенных из тогучинской колонии
Сегодня, 13:00
Как бюджетнику не ходить на митинг, если начальник требует – комментарий юриста
Сегодня, 08:55