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Ноутбук в студию! Житель новосибирской области победил в “Поле чудес”

Сегодня, 08:44
Фото: скриншот выпуска "Поле чудес"
Победитель капитал-шоу Василий Смутченко
Триумфатором недавнего выпуска капитал-шоу "Поле чудес" стал житель села Верх-Ильмень Новосибирской области Василий Смутченко.

Он оказался в первой тройке игроков. Смутченко отгадывал слово, которым в Вологодской области называли мелкие яйца. Здесь пришелся очень кстати фермерский опыт, новосибирец без труда назвал правильный ответ - упорышек.

В финале спрашивалось, как в деревнях называлась полка с иконами, на которую убирали пасхальные яйца? Василий и здесь ответил правильно - божница. Отказавшись от супер-игры, новосибирец выбрал ноутбук в качестве приза.

Смутченко подарил ведущему телеигры, легендарному Леониду Якубовичу корзину деревенских яиц и бутылку самогона и рассказал, что раньше работал учителем труда, а сейчас занимается сельским хозяйством.

Ранее 17-летний сибиряк Андрей Чумакове победил в общероссийском конкурсе "Большая перемена" с призовым фондом в 1 млн рублей.

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#Общество#Новосибирская область#Новосибирец#Поле чудес#Победа
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