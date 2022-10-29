Ноутбук в студию! Житель новосибирской области победил в “Поле чудес”

Он оказался в первой тройке игроков. Смутченко отгадывал слово, которым в Вологодской области называли мелкие яйца. Здесь пришелся очень кстати фермерский опыт, новосибирец без труда назвал правильный ответ - упорышек.
В финале спрашивалось, как в деревнях называлась полка с иконами, на которую убирали пасхальные яйца? Василий и здесь ответил правильно - божница. Отказавшись от супер-игры, новосибирец выбрал ноутбук в качестве приза.
Смутченко подарил ведущему телеигры, легендарному Леониду Якубовичу корзину деревенских яиц и бутылку самогона и рассказал, что раньше работал учителем труда, а сейчас занимается сельским хозяйством.
Ранее 17-летний сибиряк Андрей Чумакове победил в общероссийском конкурсе "Большая перемена" с призовым фондом в 1 млн рублей.