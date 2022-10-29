Школьник из Новосибирска Андрей Чумаков стал одним из 300 победителей всероссийского конкурса "Большая перемена", финал которого прошел в лагере "Артек". В качестве награды подросток получил премию 1 миллион рублей и дополнительный баллы для поступления в вуз.
Андрей ранее был победителем всероссийской олимпиады по астрономии, участвовал в различных образовательных и развивающих проектах.
"В отличие от традиционных предметных олимпиад в конкурсе "Большая перемена" оценивается не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, способность работать с большими объемами информации, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление и организаторские способности", - говорится на сайте проекта.
Всероссийский конкурс "Большая перемена" – самый массовый проект для детей и подростков в России. В 2022 году к конкурсу присоединились 3 944 622 человека, среди которых 1 555 945 учеников 9-11 классов. Третий сезон конкурса стартовал в марте 2022 года. Участвовать в конкурсе школьники начали, будучи учениками 8-10 классов, 1 сентября они перешли в 9-11 классы.