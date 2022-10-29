Всероссийский конкурс "Большая перемена" – самый массовый проект для детей и подростков в России. В 2022 году к конкурсу присоединились 3 944 622 человека, среди которых 1 555 945 учеников 9-11 классов. Третий сезон конкурса стартовал в марте 2022 года. Участвовать в конкурсе школьники начали, будучи учениками 8-10 классов, 1 сентября они перешли в 9-11 классы.