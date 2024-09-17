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Поле чудес

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2024
Жительница Новосибирска поразила Якубовича на «Поле чудес» — что она сделала
Сибирячка Мария Черникова с легкостью угадала главное слово, за что получила подарки и восхищение зрителей, выпуск вышел в эфир 13 сентября.
17 сентября, 06:04
Ведущий «Поля чудес» не отдал машину многодетной сибирячке
Забрала деньги вместо машины на телешоу «Поле чудес» жительница города Бердска в Новосибирской области.
8 сентября, 06:41
Сибирячка спела и угостила всех сдобой на «Поле Чудес»
Жительница Новосибирска Елизавета Козенец приняла участие в шоу Леонида Якубовича «Поле Чудес». Передачу показали 1 марта.
4 марта, 06:52
2022
Новосибирец спел песню про Колывань в телепрограмме "Поле чудес"
17 декабря 2022, 05:21
Ноутбук в студию! Житель новосибирской области победил в “Поле чудес”
Триумфатором недавнего выпуска капитал-шоу "Поле чудес" стал житель села Верх-Ильмень Новосибирской области Василий Смутченко.
29 октября 2022, 08:44

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