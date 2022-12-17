За барабаном Сергею не повезло – он смог угадать 5 букв из 10, но так и не назвал, как называется человек, давший обет молчания. Это было слово "безмолвник". Впрочем, в одной из шкатулок, которую Сергею вынесли за правильно угаданные буквы, он обнаружил 5 тысяч рублей.