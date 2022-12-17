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Новосибирец спел песню про Колывань в телепрограмме "Поле чудес"

Сегодня, 05:21
Фото: atas.info
Сергей пять лет мечтал попасть в телестудию к Якубовичу

Житель Новосибирской области спел на "Поле чудес" и не угадал слово

Житель Колыванского района Сергей Рудов в программе Леонида Якубовича спел песню про малую родину, подарил ведущему диск со своей музыкой, но не смог угадать слово

В пятницу, 16 декабря, в эфир Первого канала вышел очередной выпуск капитал-шоу "Поле чудес", в котором принял участие житель Колыванского района Сергей Рудов. Вместе со своим отцом он много лет занимается музыкой. В ходе программы они дуэтом (отец участвовал в шоу в качестве зрителя) спели песню про Колывань и подарили ведущему диск со своими произведениями.

За барабаном Сергею не повезло – он смог угадать 5 букв из 10, но так и не назвал, как называется человек, давший обет молчания. Это было слово "безмолвник". Впрочем, в одной из шкатулок, которую Сергею вынесли за правильно угаданные буквы, он обнаружил 5 тысяч рублей.

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#Общество#Новосибирская область#Леонид Якубович#Телевидение#Поле чудес#Песни
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