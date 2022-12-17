В пятницу, 16 декабря, в эфир Первого канала вышел очередной выпуск капитал-шоу "Поле чудес", в котором принял участие житель Колыванского района Сергей Рудов. Вместе со своим отцом он много лет занимается музыкой. В ходе программы они дуэтом (отец участвовал в шоу в качестве зрителя) спели песню про Колывань и подарили ведущему диск со своими произведениями.
За барабаном Сергею не повезло – он смог угадать 5 букв из 10, но так и не назвал, как называется человек, давший обет молчания. Это было слово "безмолвник". Впрочем, в одной из шкатулок, которую Сергею вынесли за правильно угаданные буквы, он обнаружил 5 тысяч рублей.