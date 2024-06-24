Скандальная новосибирская звезда «Пацанок» Бэлла Кузнецова избита в столичном баре

Жительница Новосибирска и участница реалити-шоу «Пацанки» Бэлла Кузнецова после драки в московском баре угодила в больницу, сообщают соцсети.