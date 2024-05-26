Гармонь украли у музыканта во время съемок передачи «Играй, гармонь» в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Инцидент случился в Новосибирске. Здесь снимали передачу «Играй, гармонь», которая посвящена народному музыкальному творчеству России. Ее транслируют на «Первом канале» с 80-х годов.
После съемки у музыканта украли музыкальный инструмент. Гармонь принадлежала Константину Красноперову. Как рассказал сам владелец, она осталась на улице после съемки, а когда все опомнились, то никакого инструмента уже не нашли.
В полицию по факту кражи он писать заявление не стал. В группе телепередачи открыли сбор денег для покупки нового инструмента.
«Гармонь Константину очень необходима! Он уверенно шагает по стопам своего отца. Написал множество прекрасных песен! А сколько ещё предстоит написать?!», — пишут в группе.