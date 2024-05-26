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Гармонь пропала

Гармонь украли у музыканта во время съемок передачи «Играй, гармонь» в Новосибирске

26 мая 2024, 03:48
Фото: 1MI
Гармонь пропала
После съемок музыкальной передачи «Играй гармонь» в Новосибирске, у одного из участников присвоили музыкальный инструмент, о чем сообщили в ВК-группе телепередачи.

Инцидент случился в Новосибирске. Здесь снимали передачу «Играй, гармонь», которая посвящена народному музыкальному творчеству России. Ее транслируют на «Первом канале» с 80-х годов.

После съемки у музыканта украли музыкальный инструмент. Гармонь принадлежала Константину Красноперову. Как рассказал сам владелец, она осталась на улице после съемки, а когда все опомнились, то никакого инструмента уже не нашли.

В полицию по факту кражи он писать заявление не стал. В группе телепередачи открыли сбор денег для покупки нового инструмента.

«Гармонь Константину очень необходима! Он уверенно шагает по стопам своего отца. Написал множество прекрасных песен! А сколько ещё предстоит написать?!», — пишут в группе.
У участника украли инструментУ участника украли инструмент
У участника украли инструмент
Фото: Играй, Гармонь! /ВКонтакте
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Кража#Деньги#Музыка#Музыкант#Съемки#Передача
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