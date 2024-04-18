«Черт по жизни»: Кологривый рассказал о скандале с Гордоном на шоу

Скандал произошел с ведущим Александром Гордоном на шоу «Закрытый показ». В ходе обсуждения фильма «Подельники» у них возник спор. Гордон не согласился с мнением Кологривого. Скандальный ведущий предложил актеру уйти или отвечать дальше на вопросы. Новосибирец недолго думая покинул студию. В таком тоне разговор вести он не собирался.