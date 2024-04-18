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Кологривый обозвал ведущего

«Черт по жизни»: Кологривый рассказал о скандале с Гордоном на шоу

18 апреля 2024, 01:46
Фото: YouTube-канал FAMETIME TV
Кологривый обозвал ведущего

Актер Кологривый из Новосибирска назвал Гордона «чертом»

Актёр Никита Кологривый высказался о конфликте с ведущим Александром Гордоном на передаче, назвав его «чёртом».

Скандал произошел с ведущим Александром Гордоном на шоу «Закрытый показ». В ходе обсуждения фильма «Подельники» у них возник спор. Гордон не согласился с мнением Кологривого. Скандальный ведущий предложил актеру уйти или отвечать дальше на вопросы. Новосибирец недолго думая покинул студию. В таком тоне разговор вести он не собирался.

В интервью журналистке Лауре Джугелии Кологривый прокомментировал произошедшее, назвав Гордона «просто чёртом по жизни». Он также считает, что шоу Гордона — «жуть».

Когда он покидал студию, то был этому рад, будто «сунул в морду кому надо». Актер не сожалеет о случившемся.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Скандал#Шоу#Конфликт#Никита Кологривый
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