«Черт по жизни»: Кологривый рассказал о скандале с Гордоном на шоу

Posted Сегодня, 01:46
Published Сегодня, 01:46
Modified Сегодня, 01:48
Updated Сегодня, 01:48
Скандал произошел с ведущим Александром Гордоном на шоу «Закрытый показ». В ходе обсуждения фильма «Подельники» у них возник спор. Гордон не согласился с мнением Кологривого. Скандальный ведущий предложил актеру уйти или отвечать дальше на вопросы. Новосибирец недолго думая покинул студию. В таком тоне разговор вести он не собирался.
В интервью журналистке Лауре Джугелии Кологривый прокомментировал произошедшее, назвав Гордона «просто чёртом по жизни». Он также считает, что шоу Гордона — «жуть».
Когда он покидал студию, то был этому рад, будто «сунул в морду кому надо». Актер не сожалеет о случившемся.