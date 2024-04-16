Новосибирцев приглашают сняться в новом сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Команде нужны подростки от 12 до 14 лет и герои постарше — мужчины и женщины от 20 до 24 лет. Для участия в отборе нужно снять минутное видео с рассказом о себе и интересах. Затем заполнить анкету на сайте ТНТ (раздел «Кастинги») и прикрепить видео. Актерский опыт необязателен, но если он есть — сообщите об этом.