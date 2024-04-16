Новосибирцев приглашают сняться в новом сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Команде нужны подростки от 12 до 14 лет и герои постарше — мужчины и женщины от 20 до 24 лет. Для участия в отборе нужно снять минутное видео с рассказом о себе и интересах. Затем заполнить анкету на сайте ТНТ (раздел «Кастинги») и прикрепить видео. Актерский опыт необязателен, но если он есть — сообщите об этом.
Заявки принимают до 15 мая, съемки намечены на 2024 год. Увидеть себя на экранах можно будет в 2025 году.
События развернутся в 1998-м, накануне «сытых нулевых». События в сериале стартовали с 1993 года. Следующие сезоны посвящены 1994 и 1996 году.
«Мир! Дружба! Жвачка!» повествует о взрослении в эпоху 1990-х. На сервисе «Кинопоиск» проект оценили в 7,9 баллов из 10. Входит в топ-250 лучших сериалов по версии сервиса.