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Новосибирцев приглашают сняться в новом сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Новосибирцев приглашают сняться в новом сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

16 апреля 2024, 05:25
Фото: ТНТ
Телеканал ТНТ открыл кастинг актеров в новый сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Его особенность в том, что заявить о себе могут люди, далекие от сцены. Отбор пройдет по всей России.

Команде нужны подростки от 12 до 14 лет и герои постарше — мужчины и женщины от 20 до 24 лет. Для участия в отборе нужно снять минутное видео с рассказом о себе и интересах. Затем заполнить анкету на сайте ТНТ (раздел «Кастинги») и прикрепить видео. Актерский опыт необязателен, но если он есть — сообщите об этом.

Заявки принимают до 15 мая, съемки намечены на 2024 год. Увидеть себя на экранах можно будет в 2025 году.

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События развернутся в 1998-м, накануне «сытых нулевых». События в сериале стартовали с 1993 года. Следующие сезоны посвящены 1994 и 1996 году.

«Мир! Дружба! Жвачка!» повествует о взрослении в эпоху 1990-х. На сервисе «Кинопоиск» проект оценили в 7,9 баллов из 10. Входит в топ-250 лучших сериалов по версии сервиса.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#ТНТ#Кастинг#Съемки
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