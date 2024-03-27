Актер из Новосибирска снялся в новом комедийном сериале на ТНТ. Что о нем известно

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Актер из Новосибирска Александр Караваев снялся в новом комедийном сериале «Киберпапа» на телеканале ТНТ. Караваев исполнил роль сварщика Николая, сослуживца главного героя. По иронии судьбы, именно сварщиком был отец артиста.
Александр Караваев признается, что старается приезжать в родной город два раза в год — летом и зимой.
«Там у меня живут мама, папа и сестра. Туристу обязательно стоит прогуляться по Красному проспекту, сходить на площадь Ленина, посмотреть на великолепный Оперный театр. Напротив Оперного театра находится замечательный Краеведческий музей с интереснейшей экспозицией. Чуть дальше — не менее потрясающая картинная галерея. Еще одно место, которое нужно посетить — Академгородок — научный город, где очень много сосен и белок», — рассказал актер.
Справка
Александр Караваев родился в Новосибирске 28 июля 1980 года. В 2003 году окончил Новосибирское государственное театральное училище (Новосибирский государственный театральный институт). Актер театра, кино, дубляжа. С 2006 года живет и работает в Москве.
Главные роли в сериале «Киберпапа» исполнили Александр Робак, Юлия Пересильд, Маргарита Аброськина, Тимофей Кочнев, другие актеры.
Премьера 17-серийного сериала состоится 8 апреля в 20:00 на телеканале ТНТ.