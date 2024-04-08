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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 07:59

Эффектная актриса из Новосибирска Мария Ремер снялась в новом проекте ТНТ

Эффектная актриса из Новосибирска Мария Ремер снялась в новом проекте ТНТ

8 апреля 2024, 07:57
Фото: предоставлено ТНТ
Медик по образованию, сейчас яркая сибирячка покоряет Москву. Последний раз актриса посещала родной Новосибирск в 2020 году.

Мария Ремер имеет все шансы стать новой звездой ТНТ. Актриса из Новосибирска снялась в шпионской комедии «Красный 5» Евгения Шелякина, премьера которой состоится 8 апреля.

«Красный 5» — это пародия на фильмы о спецагентах с элементами экшна. Партнерами Марии Ремер по съемочной площадке стали Денис Шведов, Роман Курцын, Гоша Куценко. Также на экране появятся Ян Цапник, Егор Дружинин, Александр Яцко.

В сериале Мария играет современную девушку по имени Ирина — реалистичный персонаж.

Мария посещала родной Новосибирск в 2020 году, но вспоминает о нем с теплотой. Особенно яркие эмоции у актрисы связаны с главным корпусом НГМУ на Красном проспекте. Девушка окончила стоматологический факультет вуза, до актерской карьеры работала в больнице.

Мария РемерМария Ремер
Мария Ремер
Фото: предоставлены ТНТ

Мария Ремер родилась 3 июня 1993 года. Окончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. За ее плечами — роли в более чем 20 проектах, включая «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», сериал «Триггер».

Мария РемерМария Ремер
Мария Ремер
Фото: предоставлены ТНТ
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