Эффектная актриса из Новосибирска Мария Ремер снялась в новом проекте ТНТ

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Мария Ремер имеет все шансы стать новой звездой ТНТ. Актриса из Новосибирска снялась в шпионской комедии «Красный 5» Евгения Шелякина, премьера которой состоится 8 апреля.
«Красный 5» — это пародия на фильмы о спецагентах с элементами экшна. Партнерами Марии Ремер по съемочной площадке стали Денис Шведов, Роман Курцын, Гоша Куценко. Также на экране появятся Ян Цапник, Егор Дружинин, Александр Яцко.
В сериале Мария играет современную девушку по имени Ирина — реалистичный персонаж.
Мария посещала родной Новосибирск в 2020 году, но вспоминает о нем с теплотой. Особенно яркие эмоции у актрисы связаны с главным корпусом НГМУ на Красном проспекте. Девушка окончила стоматологический факультет вуза, до актерской карьеры работала в больнице.
Мария Ремер родилась 3 июня 1993 года. Окончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. За ее плечами — роли в более чем 20 проектах, включая «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», сериал «Триггер».