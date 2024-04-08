Эффектная актриса из Новосибирска Мария Ремер снялась в новом проекте ТНТ

Мария посещала родной Новосибирск в 2020 году, но вспоминает о нем с теплотой. Особенно яркие эмоции у актрисы связаны с главным корпусом НГМУ на Красном проспекте. Девушка окончила стоматологический факультет вуза, до актерской карьеры работала в больнице.