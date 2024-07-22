Фильм о сибирском Гарри Поттере снимают в Новосибирске

Речь идет о фильме «Я — Волшебник». Он детский. В главной роли будет школьник Максим, у которого есть мечта — стать волшебником. С Гарри Поттером его сравнивают именно из-за волшебства, так как в известном одноименном фильме мальчик тоже был волшебником. Другие детали сюжета держат в секрете.