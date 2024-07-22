Фильм о сибирском Гарри Поттере снимают в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
Речь идет о фильме «Я — Волшебник». Он детский. В главной роли будет школьник Максим, у которого есть мечта — стать волшебником. С Гарри Поттером его сравнивают именно из-за волшебства, так как в известном одноименном фильме мальчик тоже был волшебником. Другие детали сюжета держат в секрете.
Снимают кинокартину в разных локациях: на Обском море, Бердских скалах и других точках столицы Сибири. Знаменитостей в фильме не будет, пишет VN.ru.
Поддерживает создание фильма Фонд «Моё открытие Сибири». Режиссером выступает Игорь Гришин. Бюджет картины не разглашается.