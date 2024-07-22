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Снимают фильм в городе и области

Фильм о сибирском Гарри Поттере снимают в Новосибирске

22 июля 2024, 02:29
Фото: 1MI
Снимают фильм в городе и области
В Новосибирске приступили к съемкам фильма о Гарри Поттере, подробности рассказал руководитель Музея сказок и легенд «Баюшки» Владимир Редкозубов.

Речь идет о фильме «Я — Волшебник». Он детский. В главной роли будет школьник Максим, у которого есть мечта — стать волшебником. С Гарри Поттером его сравнивают именно из-за волшебства, так как в известном одноименном фильме мальчик тоже был волшебником. Другие детали сюжета держат в секрете.

Снимают кинокартину в разных локациях: на Обском море, Бердских скалах и других точках столицы Сибири. Знаменитостей в фильме не будет, пишет VN.ru.

Поддерживает создание фильма Фонд «Моё открытие Сибири». Режиссером выступает Игорь Гришин. Бюджет картины не разглашается.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Фильм#Съемки
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