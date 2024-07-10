Со стриптизершей в «Мокрых майках» снялся блогер Дава из Новосибирска

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Блогер из Новосибирска Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, снялся в новом сериале. Он называется «Мокрые майки». В главной роли сам новосибирец и актриса Мария Горбань, которая снималась в «Кухне» и отеле «Элеон».
Суть сюжета в том, что бывшая стриптизерша решила заняться бизнесом и открыть салон красоты. Денег она попросила у спонсора. Она думала, что получила роскошный салон, а в место этого увидела старую автомойку на отшибе.
Чтобы спасти бизнес, Мара, так зовут девушку, решила завлекать туда клиентов красивыми лицами. Автомойщицами стали ее подруги, которые так и привлекают клиентов мужского пола. Роль кого сыграл Дава, держится в секрете.