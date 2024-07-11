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Фильм получил продолжение

Disney снимет сиквел модного фильма «Дьявол носит Prada»

11 июля 2024, 04:56
Фото: Кинопоиск
Фильм получил продолжение
Наверняка каждая девушка видела знаменитый фильм «Дьявол носит Prada» (18+). Кинокартина, рассказывающая о жизни в мире модного глянца, была дважды номинирован на премию «Оскар». Она вышла 18 лет назад, а в 2024 году стало известно о продолжении легендарного фильма.

О чем фильм «Дьявол носит Prada» (18+)

Главная героиня, выпускница колледжа Энди, мечтает стать журналистом. Приехав в Нью-Йорк в поисках работы, она случайно попадает на работу в известный модный журнал благодаря своей настойчивости.

Работа в журнале оказывается далеко не простой из-за характера главного редактора Миранды Престли, женщины с железным характером и репутацией великого авторитета в мире моды в Нью-Йорке.

Энди сталкивается с множеством трудностей, испытывает недоверие со стороны близких и друзей, но начинает преуспевать в своей карьере. Вскоре главная героиня осознаёт, что цена за такую работу может быть слишком высокой — потерей самой себя и отречением от собственных мечт и убеждений.

Девушка устраивается работать в журналДевушка устраивается работать в журнал
Девушка устраивается работать в журнал
Фото: Кинопоиск

Первоначальная лента была выпущена в 2006 году. Оригинальный фильм собрал более $320 млн при сравнительно невысоком бюджете в $35 млн. Сценарий основан на одноименной книге Лорен Вайсбергер, которая некоторое время работала ассистентом главного редактора Vogue. За роль Миранды Пристли актриса Мэрил Стрип была награждена премией «Золотой глобус». На протяжении нескольких лет после выхода фильма все участницы картины отмечали, что их роли стали значимыми в их карьере.

Фильм набрал большую популярностьФильм набрал большую популярность
Фильм набрал большую популярность
Фото: Кинопоиск

Интересные факты о фильме

  • Можно сказать, что это одно из самых стильных кино, где героини постоянно показываются в роскошных нарядах. Фильм стал частью истории моды.

Главный редактор американского Vogue Анна Винтур послужила прототипом для персонажа Миранды Пристли. Хотя сама Анна никогда не высказывала свое мнение о книге, по которой был снят фильм, она с юмором подошла к его премьере, одетая с ног до головы в одежду Prada.

  • На роль Миранды Пристли, помимо Мерил Стрип, также пробовались Хелен Миррен и Ким Бейсингер.

В русской версии фильма героиню Мэрил Стрип озвучила Эвелина Хромченко. Это была идея самой Эвелины, которая хотела иметь возможность говорить правду о модной индустрии, в которую она вложила много сил.

  • Единственный дизайнер, согласившийся сняться в фильме, был основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани.

После окончания съемок гардероб Мэрил Стрип был продан на благотворительном аукционе.

Пока неизвестна дата выхода фильмаПока неизвестна дата выхода фильма
Пока неизвестна дата выхода фильма
Фото: Кинопоиск

Продолжение фильма «Дьявол носит Prada»

Стало известно, что компания Disney занимается продолжением фильма «Дьявол носит Prada» по тому же роману Лорен Вайсбергер. По задумке создателей, картина будет описывать ситуацию, где журнал «Подиум» стал убыточным, и Миранде Пристли приходится заключить важный контракт с престижным брендом, которым управляет ее бывшая помощница Эмили. Пока неясно, вернутся ли к проекту актеры из оригинального фильма. Предполагается, что основными героинями сиквела будут Миранда Пристли и Эмили Блант, но на данный момент ни одна из актрис не подписала контракт на участие в съемках.

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#Эмилия Губарева#Общество#Актеры#Сериал#Все материалы авторов
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