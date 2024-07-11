Disney снимет сиквел модного фильма «Дьявол носит Prada»

Стало известно, что компания Disney занимается продолжением фильма «Дьявол носит Prada» по тому же роману Лорен Вайсбергер. По задумке создателей, картина будет описывать ситуацию, где журнал «Подиум» стал убыточным, и Миранде Пристли приходится заключить важный контракт с престижным брендом, которым управляет ее бывшая помощница Эмили. Пока неясно, вернутся ли к проекту актеры из оригинального фильма. Предполагается, что основными героинями сиквела будут Миранда Пристли и Эмили Блант, но на данный момент ни одна из актрис не подписала контракт на участие в съемках.