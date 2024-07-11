Disney снимет сиквел модного фильма «Дьявол носит Prada»

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
Главная героиня, выпускница колледжа Энди, мечтает стать журналистом. Приехав в Нью-Йорк в поисках работы, она случайно попадает на работу в известный модный журнал благодаря своей настойчивости.
Работа в журнале оказывается далеко не простой из-за характера главного редактора Миранды Престли, женщины с железным характером и репутацией великого авторитета в мире моды в Нью-Йорке.
Энди сталкивается с множеством трудностей, испытывает недоверие со стороны близких и друзей, но начинает преуспевать в своей карьере. Вскоре главная героиня осознаёт, что цена за такую работу может быть слишком высокой — потерей самой себя и отречением от собственных мечт и убеждений.
Первоначальная лента была выпущена в 2006 году. Оригинальный фильм собрал более $320 млн при сравнительно невысоком бюджете в $35 млн. Сценарий основан на одноименной книге Лорен Вайсбергер, которая некоторое время работала ассистентом главного редактора Vogue. За роль Миранды Пристли актриса Мэрил Стрип была награждена премией «Золотой глобус». На протяжении нескольких лет после выхода фильма все участницы картины отмечали, что их роли стали значимыми в их карьере.
Главный редактор американского Vogue Анна Винтур послужила прототипом для персонажа Миранды Пристли. Хотя сама Анна никогда не высказывала свое мнение о книге, по которой был снят фильм, она с юмором подошла к его премьере, одетая с ног до головы в одежду Prada.
В русской версии фильма героиню Мэрил Стрип озвучила Эвелина Хромченко. Это была идея самой Эвелины, которая хотела иметь возможность говорить правду о модной индустрии, в которую она вложила много сил.
После окончания съемок гардероб Мэрил Стрип был продан на благотворительном аукционе.
Стало известно, что компания Disney занимается продолжением фильма «Дьявол носит Prada» по тому же роману Лорен Вайсбергер. По задумке создателей, картина будет описывать ситуацию, где журнал «Подиум» стал убыточным, и Миранде Пристли приходится заключить важный контракт с престижным брендом, которым управляет ее бывшая помощница Эмили. Пока неясно, вернутся ли к проекту актеры из оригинального фильма. Предполагается, что основными героинями сиквела будут Миранда Пристли и Эмили Блант, но на данный момент ни одна из актрис не подписала контракт на участие в съемках.