Москвичи сняли в Новосибирске программу «Жизнь своих», непобоясь лютых морозов

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
Modified Сегодня, 02:42
Updated Сегодня, 02:42
Съемки известной программы на Первом канале — «Жизнь своих» прошли в Новосибирске в лютый 40-градусный мороз. Журналисты посетили несколько мест в городе, включая Институт ядерной физики и Институт цитологии и генетики РАН. Также они сняли интересные моменты репетиций в НОВАТе, зашли к ресторатору Владимира Бурковского и проехались в метро.
Также москвичи попробовали покататься на сапбордах: «Новосибирские любители сапбординга настолько ̶с̶у̶р̶о̶в̶ы увлечены своим делом, что не хотят ждать летнего сезона. На досках здесь катаются даже в самые лютые морозы. В день наших съемок за бортом было -38, 🥶, а им хоть бы что. Мы тоже рискнули прокатиться, но раздеваться не стали — где уж москвичам против настоящих сибиряков)», — поделились гости.
Выход программы, посвященной Новосибирску, запланирован на середину февраля. Конкретную дату показа сообщат в социальных сетях проекта.