Москвичи сняли в Новосибирске программу «Жизнь своих», непобоясь лютых морозов

Также москвичи попробовали покататься на сапбордах: «Новосибирские любители сапбординга настолько ̶с̶у̶р̶о̶в̶ы увлечены своим делом, что не хотят ждать летнего сезона. На досках здесь катаются даже в самые лютые морозы. В день наших съемок за бортом было -38, 🥶, а им хоть бы что. Мы тоже рискнули прокатиться, но раздеваться не стали — где уж москвичам против настоящих сибиряков)», — поделились гости.