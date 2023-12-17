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Журналисты не побоялись морозов

Москвичи сняли в Новосибирске программу «Жизнь своих», непобоясь лютых морозов

17 декабря 2023, 02:40
Фото: Жизнь своих с Евгением Кривцовым/ВКонтакте
Журналисты не побоялись морозов

Съемки программы «Жизнь своих» прошли в Новосибирске в 40-градусный мороз

В Новосибирске прошли съемки программы «Жизнь своих», где журналисты посетили выдающиеся места города.

Съемки известной программы на Первом канале — «Жизнь своих» прошли в Новосибирске в лютый 40-градусный мороз. Журналисты посетили несколько мест в городе, включая Институт ядерной физики и Институт цитологии и генетики РАН. Также они сняли интересные моменты репетиций в НОВАТе, зашли к ресторатору Владимира Бурковского и проехались в метро.

Также москвичи попробовали покататься на сапбордах: «Новосибирские любители сапбординга настолько ̶с̶у̶р̶о̶в̶ы увлечены своим делом, что не хотят ждать летнего сезона. На досках здесь катаются даже в самые лютые морозы. В день наших съемок за бортом было -38, 🥶, а им хоть бы что. Мы тоже рискнули прокатиться, но раздеваться не стали — где уж москвичам против настоящих сибиряков)», — поделились гости.

Выход программы, посвященной Новосибирску, запланирован на середину февраля. Конкретную дату показа сообщат в социальных сетях проекта.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Программа#Эмилия Губарева#Съемки
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