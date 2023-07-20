Заплыв трех девушек на матрасе завершился в объятиях новосибирских спасателей

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
«Сегодня в 14:42 на телефон оперативного дежурного МАСС поступило обращение, что в реке Обь плывут три человека. Прибывшие на место спасатели обнаружили на середине акватории двух девушек 2002 и 2003 года рождения и женщину 1978 года рождения», — сообщается в паблике «Спасатели МАСС» социальной сети «ВКонтакте».
Спасателям девушки рассказали, что они решили предпринять увлекательное путешествие по Оби на надувном матрасе. Планировалось проплыть от Бугринского до Димитровского моста. Но уже ближе к Аквапарку «судно» начало спускать.
Путешественниц по Оби пришлось поднимать на катер и доставить на берег. Однако сибирячки так и не осознали глупости своих действий. Предпримут ли они подобную попытку вновь, неизвестно.