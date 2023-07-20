atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Изображение материала

Заплыв трех девушек на матрасе завершился в объятиях новосибирских спасателей

20 июля 2023, 10:46
Фото: ВК / Спасатели МАСС
Сибирячки спаслись чудом

В Новосибирске спасателям пришлось выручать девушек на сдувшемся матрасе

В Новосибирске произошел необычный инцидент на воде. Спасателям пришлось вытащить из Оби трех сибирячек на матрасе.
«Сегодня в 14:42 на телефон оперативного дежурного МАСС поступило обращение, что в реке Обь плывут три человека. Прибывшие на место спасатели обнаружили на середине акватории двух девушек 2002 и 2003 года рождения и женщину 1978 года рождения», — сообщается в паблике «Спасатели МАСС» социальной сети «ВКонтакте».
Искитимец едва не погиб, перевернувшись на моторке
Узнать подробнее

Спасателям девушки рассказали, что они решили предпринять увлекательное путешествие по Оби на надувном матрасе. Планировалось проплыть от Бугринского до Димитровского моста. Но уже ближе к Аквапарку «судно» начало спускать.

Путешественниц по Оби пришлось поднимать на катер и доставить на берег. Однако сибирячки так и не осознали глупости своих действий. Предпримут ли они подобную попытку вновь, неизвестно.

Новосибирские спасатели нашли в Оби «Волгу» с документами и палаткой
Узнать подробнее
Читайте также:
В Бурятии «заморозили» поиски пропавшей туристки из Новосибирска
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Спасатели#Река#Отдых
Подпишитесь
«Всему отделу погадали и осыпали проклятьями»: в Новосибирске задержали 115 цыган
Сегодня, 06:27
Мировая премьера «Барби»: стало известно, покажут ли фильм в кинотеатрах Новосибирска
Сегодня, 08:27
ТОП-10 школ по числу 100-балльников по ЕГЭ в Новосибирске
Сегодня, 01:25
Новосибирец в домашних условиях чипировал себе мозг дрелью ради ярких снов
Сегодня, 09:02
Дожди и холода: шокирующий прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске
Сегодня, 04:55
Экс-глава «Вектора» Максютов оспорил увольнение в суде Новосибирска
Сегодня, 02:06