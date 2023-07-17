Новосибирские спасатели нашли в Оби «Волгу» с документами и палаткой

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
«Вчера спасатели АСО „Южный“ проводили водолазные работы в районе улицы Заобской. Под водой обнаружен автомобиль», — сообщается в Telegram-канале МАСС.
«Волгу 3110» обнаружили на двухметровой глубине. Обследовав салон и багажник, они нашли документы и табличку с телефонным номером. Кроме того, была найдена туристическая палатка.
Обнаруженные вещи передали полицейским. С владельцем «Волги» тоже вышли на связь. О причинах утопления машины и возможном криминале не сообщается.