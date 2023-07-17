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Новосибирские спасатели нашли в Оби «Волгу» с документами и палаткой

17 июля 2023, 09:35
Фото: Telegram-канал МАСС
Водолазы обнаружили «Волгу»

В Новосибирске обнаружили «Волгу» с документами и палаткой

В Новосибирске обнаружили «Волгу» с документами и туристической палаткой. Машина находилась на дне Оби.
«Вчера спасатели АСО „Южный“ проводили водолазные работы в районе улицы Заобской. Под водой обнаружен автомобиль», — сообщается в Telegram-канале МАСС.
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«Волгу 3110» обнаружили на двухметровой глубине. Обследовав салон и багажник, они нашли документы и табличку с телефонным номером. Кроме того, была найдена туристическая палатка.

Обнаруженные вещи передали полицейским. С владельцем «Волги» тоже вышли на связь. О причинах утопления машины и возможном криминале не сообщается.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Спасатели#Спасатели МАСС#Река Обь
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