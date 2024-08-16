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Спасатели МАСС

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Август
Труп утонувшего новосибирца плавал по Оби — его тело доставали спасатели
В Новосибирске нашли утонувшего мужчину: его тело доставали из воды спасатели МАСС.
16 августа, 03:23
Больной раком новосибирец запер жену на балконе, чтобы не пить лекарства
В Новосибирске мужчина отказывался пить лекарства, поэтому запер жену на балконе, подробности рассказали в МАСС.
4 августа, 05:35
Пропал на воде: водолазы ищут тело утонувшего мужчины в Новосибирске
В Новосибирске очередное купание обернулось трагедией, подробности сообщили в МАСС.
4 августа, 02:34
Июль
Девушка под наркотиками заперлась в квартире и грозилась суицидом в Новосибирске
В Новосибирске молодая девушка грозилась суицидом, детали этого инцидента рассказали в МАСС.
16 июля, 04:49
Помощь спасателей потребовалась любителям переплывать реку в Новосибирске
В Новосибирске молодые парни оказались в западне: они не смогли вернуться на берег, подробности рассказали в МАСС.
16 июля, 04:48
Одно тело не нашли: двое новосибирцев утонули за день в реке Обь
В Новосибирске продолжают случаться трагедии на воде, о последних случаях рассказали в МАСС.
13 июля, 02:56
Новосибирца со сломанным позвоночником нашли на дне оврага
В Октябрьском районе мужчина упал в овраг, подробности его спасения назвали в МАСС.
10 июля, 05:53
Резали ножницами: голова ребенка из Новосибирска оказалась закована в горшке
В Новосибирске спасатели МАСС оказали помощь маленькому ребенку, который застрял в горшке.
3 июля, 02:09
Июнь
Тело 20-летнего парня ищут водолазы в новосибирском Затоне — подробности
Спасатели ищут тело молодого мужчины, который ушел ранним утром 24 июня купаться и не вернулся. К поискам привлекли водолазов с эхолотом, рассказали в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы.
24 июня, 04:50
Спасатели вырезали тело водителя из машины после страшной аварии в Новосибирске
22 июня, 10:13
Май
Где нельзя отдыхать у воды в Новосибирске, рассказали спасатели
Далеко не все берега в регионе пригодны для безопасного отдыха, особенно стоит быть внимательными, если вы взяли с собой детей, предупредили спасатели МАСС.
9 мая, 05:23
Апрель
Кот в Новосибирске пытался сбежать через окно, но застрял — видео спасения пушистого
27 апреля, 07:27
Котенок провалился в дырку пола — из западни его доставали спасатели
Маленький котенок провалился в дырку пола и не смог выбраться самостоятельно. Стала известна история его спасения.
19 апреля, 02:37
Новосибирские спасатели помогли доставить в больницу пациента весом 300 кг
Тяжело больному новосибирцу потребовалась экстренная госпитализация. Но медики «скорой» справиться самостоятельно не смогли.
7 апреля, 07:17
Трое подростков пытались уплыть на льдине — их спугнули спасатели
Несмотря на многократные предупреждения об опасности новосибирцы продолжают рисковать своими жизнями, выходя на лед. На этот раз почувствовать себя мореплавателями решили подростки.
4 апреля, 10:11
Март
В Новосибирске спасли ногу девочки, которая застряла между деревьев — кадры спасения
Неизвестно, как там она оказалась, но выбраться самостоятельно не смогла. На место вызвали спасателей МАСС.
29 марта, 06:24
Тело мертвой женщины нашли в запертой квартире в Новосибирске
В ее квартиру не могли попасть, дверь была заперта, сама хозяйка не открывала. Пришлось прибегнуть к помощи спасателей МАСС.
27 марта, 05:01
В Новосибирске двойняшек спасли из запертой наглухо квартиры
В Новосибирске двое маленьких детей закрылись в квартире и не смогли освободиться. Двухлетних малышей пришлось освобождать спасателям МАСС.
20 марта, 05:57
Двухлетний ребенок в Новосибирске застрял в сиденье от унитаза
В Новосибирске ребенок надел на голову пластиковое сиденье унитаза. Родители пытались сами снять его с головы ребенка, но у них ничего не получилось.
17 марта, 05:36
В Новосибирске матери вернули детей, которых она бросила ночью в квартире
Дети 3 и 5 лет, проживали с матерью, отец жил отдельно. После того детей нашли спасатели, их передали отцу, поскольку мать найти не удалось.
11 марта, 04:11

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