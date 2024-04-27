Кот в Новосибирске пытался сбежать через окно, но застрял — видео спасения пушистого

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Но рыжий хулиган не рассчитал своих размеров и застрял в приоткрытом окне. Хозяевам кота пришлось прибегнуть к помощи сотрудников МАСС. Спасатели оперативно освободили хулигана. За их старания животное позволило погладить себя. Шипение от кота спасатели приняли за благодарность.
Спасатели МАСС часто помогают животным. 18 апреля под полом дома оказался котенок. Чтобы его достать, пришлось поработать сверлом.