Кот в Новосибирске пытался сбежать через окно, но застрял — видео спасения пушистого

Но рыжий хулиган не рассчитал своих размеров и застрял в приоткрытом окне. Хозяевам кота пришлось прибегнуть к помощи сотрудников МАСС. Спасатели оперативно освободили хулигана. За их старания животное позволило погладить себя. Шипение от кота спасатели приняли за благодарность.