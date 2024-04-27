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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Кот в Новосибирске пытался сбежать через окно, но застрял — видео спасения пушистого

Кот в Новосибирске пытался сбежать через окно, но застрял — видео спасения пушистого

27 апреля 2024, 07:27
Фото: t.me/spasatelimass
27 апреля в квартире на улице Ясный Берег в Ленинском районе рыжий кот решил воспользоваться окном, открытым на проветривание, и задумал сбежать, рассказали в МАСС.

Но рыжий хулиган не рассчитал своих размеров и застрял в приоткрытом окне. Хозяевам кота пришлось прибегнуть к помощи сотрудников МАСС. Спасатели оперативно освободили хулигана. За их старания животное позволило погладить себя. Шипение от кота спасатели приняли за благодарность.

Видео: t.me/spasatelimass

Спасатели МАСС часто помогают животным. 18 апреля под полом дома оказался котенок. Чтобы его достать, пришлось поработать сверлом.

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