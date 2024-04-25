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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Артем учится в седьмом классе

Школьник с собакой потушили природный пожар в Новосибирской области

25 апреля 2024, 09:33
Фото: предоставлено Натальей Перковой
Артем учится в седьмом классе
13-летний Артем Перков сидел на уроке, когда увидел в окно полыхающее поле, рассказала журналистам мама школьника.

Мальчик пришел домой, сделал уроки, но увиденное не выходило у него из головы. Артем взял собаку и пошел на разведку.

Оказалось, что огонь уже подбирался к поселку. Из-за ветра пламя могло быстро преодолеть расстояние в километр

Мама Артема вспоминает в разговоре с КП-Новосибирск, что сын вернулся домой весь пропавший дымом, но ничего ей не сказал.

О том, что произошло, Наталья Перкова узнала из соцсетей. Автор поста с восхищением описала, как мальчик затаптывал огонь берцами. Ему помогала собака, которая зарывала землей тлеющие участки.

По словам мамы Артема, это не первый случай. Ранее он уже тушил траву в лесу.

До 13 мая в Новосибирской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить любой огонь, посещать леса.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Пожар#Ребенок#Собака
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