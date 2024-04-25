Школьник с собакой потушили природный пожар в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Мальчик пришел домой, сделал уроки, но увиденное не выходило у него из головы. Артем взял собаку и пошел на разведку.
Оказалось, что огонь уже подбирался к поселку. Из-за ветра пламя могло быстро преодолеть расстояние в километр
Мама Артема вспоминает в разговоре с КП-Новосибирск, что сын вернулся домой весь пропавший дымом, но ничего ей не сказал.
О том, что произошло, Наталья Перкова узнала из соцсетей. Автор поста с восхищением описала, как мальчик затаптывал огонь берцами. Ему помогала собака, которая зарывала землей тлеющие участки.
По словам мамы Артема, это не первый случай. Ранее он уже тушил траву в лесу.
До 13 мая в Новосибирской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить любой огонь, посещать леса.