Новосибирский сноубордист Алексей Соболев спас человека из-под лавины

Инцидент произошел в январе 2024 года на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Выпало около двух метров снега, и семикратный чемпион России катался в компании друзей. В какой-то момент Соболев заметил человека, который подошел к снежному карнизу. Буквально через некоторое время с того самого места сошла лавина.