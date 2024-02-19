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Новосибирский сноубордист Алексей Соболев спас человека из-под лавины

Новосибирский сноубордист Алексей Соболев спас человека из-под лавины

19 февраля 2024, 10:33
Фото: телеграм-канал Алексея Соболева
Сноубордист из Новосибирска Алексей Соболев вместе с другими спортсменами спал человека из-под лавины. Об этом сообщил сам 32-летний участник Олимпийских игр в Сочи.

Инцидент произошел в январе 2024 года на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Выпало около двух метров снега, и семикратный чемпион России катался в компании друзей. В какой-то момент Соболев заметил человека, который подошел к снежному карнизу. Буквально через некоторое время с того самого места сошла лавина.

Видео: телеграм-канал Алексея Соболева
«Мы сразу поняли, что, возможно, он прямо сейчас в лавине, врубаем лавинные датчики и едем его искать. Километровая лавина могла бы унести не только его, но и всех, кто ехал ниже. Благо, никого не было, так как это популярный фрирайд маршрут. Человеку очень повезло, потому что у него торчала рука. Но всё тело было забетонировано жестким снегом. Вылезти из такой ситуации одному невозможно, а парень катал один. Второй день рождения, получается», — рассказал Алексей Соболев.

Спортсмен напомнил, что заниматься экстремальными видами спорта в одиночку недопустимо:

«Надеюсь, этот случай в очередной раз научит вас, что нужно всегда кататься в группе и с лавинным снаряжением».
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