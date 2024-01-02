В Новосибирске сварщик спас подростков из горящего дома

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Житель Новосибирска, 33-летний сварщик Денис Гладченко 1 января шел в гости и увидел горящий частный дом. Люди, столпившиеся вокруг, сообщили, что внутри находятся подростки, но никто ничего не предпринимал.
По словам Дениса, он услышал крики, которые доносились из объятого пламенем строения и понял, что надо действовать немедленно. Подвернувшейся под руку лопатой выломал решетку на окне, вытащил наружу одного парня. Еще трое смогли найти выход, ориентируясь на голос мужчины.
Серьезных травм подростки не получили, у них диагностированы ожоги первой степени, сообщает КП-Новосибирск.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, площадь горения составляла 50 квадратных метров, для тушения пожара было привлечено 12 человек и три спецмашины.