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Published Сегодня, 06:51

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Updated Сегодня, 06:53

Молодые люди праздновали до 9 утра, а потом легли спать

В Новосибирске сварщик спас подростков из горящего дома

2 января 2024, 06:51
Фото: Midjourney
Молодые люди праздновали до 9 утра, а потом легли спать
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Житель Новосибирска, 33-летний сварщик Денис Гладченко 1 января шел в гости и увидел горящий частный дом. Люди, столпившиеся вокруг, сообщили, что внутри находятся подростки, но никто ничего не предпринимал.

По словам Дениса, он услышал крики, которые доносились из объятого пламенем строения и понял, что надо действовать немедленно. Подвернувшейся под руку лопатой выломал решетку на окне, вытащил наружу одного парня. Еще трое смогли найти выход, ориентируясь на голос мужчины.

Серьезных травм подростки не получили, у них диагностированы ожоги первой степени, сообщает КП-Новосибирск.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, площадь горения составляла 50 квадратных метров, для тушения пожара было привлечено 12 человек и три спецмашины.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Спасение#Подростки
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