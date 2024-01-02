В Новосибирске сварщик спас подростков из горящего дома

По словам Дениса, он услышал крики, которые доносились из объятого пламенем строения и понял, что надо действовать немедленно. Подвернувшейся под руку лопатой выломал решетку на окне, вытащил наружу одного парня. Еще трое смогли найти выход, ориентируясь на голос мужчины.